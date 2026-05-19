کورتەی هەواڵەکانی۲۹ی گوڵانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

ناڕەزایەتی توندی دە حزبی کوردی لە سووریا:

دیاری کردنی تەنها ٤ کورسی بۆ کورد لە کۆی ۲۱۰ کورسی، ڕەگەزپەرستانەیە



لە هەڵوێستێکی توند و هاوبەشدا، دە پارتی سیاسی لە کوردستانی سووریا ڕاگەیەندراوێکی ناڕەزایەتییان بڵاو کردەوە و تێیدا دیاریکردنی تەنها 4 کورسی بۆ نوێنەرانی کورد لە کۆی ٢١٠ کورسی ئەنجوومەنی گەلی سووریا بە "پیلانێکی ڕەگەزپەرستانە" وەسف دەکەن.





نەتەوەیەکگرتووەکان:

کوردەکانی سووریا ڕۆڵی سەرەکییان هەیە لە پڕۆسەی ڕاگوێزانی سیاسی

کلۆدیۆ کۆردۆن، جێگری نێردراوی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشدا سەبارەت بە سووریا ڕایگەیاند کە پرۆسەی گۆڕانی سیاسی لەو وڵاتەدا، بەبێ «بەشداریی ڕاستەقینەی پێکهاتە جیاوازەکان و لە سەرووشیانەوە کورد»، ناتوانێت بگاتە سەقامگیری و شەرعیەتێکی بەردەوام.







وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق:

به‌هێزکردنی ئاسایشی نه‌ته‌وه‌یی به‌ سنوودارکردنی چه‌ک بۆ ده‌وڵه‌ت به‌دیدێت



دوای ئەوەی عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق دوای بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان بەڵێنیدا کار لەسەر "قۆرخکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت" بکات، سەباح نوعمان وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق له‌ لێدوانێکدا جەختی لە پرسی سنوودارکردنی چه‌ک لەدەستی ده‌وڵه‌ت کردەوە و پابەندبوونی عێراقی بۆ دوورکەوتنەوە لە ململانێ ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان ڕاگەیاند.







ئارێز عەبدوڵڵا داوای چارەسەرکردنی دۆخی ئێستای هەرێم لە نێچیرڤان بارزانی دەکات



ئەندامی باڵای ئەنجومەنی سەرکردایەتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، وێڕای دەربڕینی نیگەرانیی خۆی لە دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان، داوای لە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کرد بۆ ئەوەی کۆتایی بە دۆخی زیانبەخشی «دووئیدارەیی» بهێنێت و چاره‌سه‌رێک بۆ قەیرانەکانی ئێستا بدۆزێتەوە.





بۆچی بێهیوایی کورد قورسترە لە توڕەییەکەی ترەمپ؟

هاوپەیمانیی کاتی و برینی هەمیشەیی



لەکاتێکدا دۆناڵد ترەمپ جارێکی دیکە ڕەخنەی لە کورد گرتووە، شیکارییەکی نوێ جەخت لەوە دەکاتەوە کە کێشەی سەرەکی، ناڕەزایەتییەکانی ترەمپ نییە، بەڵکوو کەڵەکەبوونی مێژوویی بێمتمانەیی کوردە بەرامبەر بە واشنتۆن؛ بێمتمانەییەک کە لە دوای ڕووداوەکانی کەرکووک و کوردستانی سووریا قووڵتر بووەتەوە.