بررسی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در قروه/تأکید بر تقویت مداخلات حمایتی

به گزارش کرد پرس، در این نشست، وضعیت کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و چالش های اجتماعی پیش روی آنان مورد واکاوی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت اجرای مؤثرتر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کردند؛ قانونی که هدف آن صیانت از حقوق کودکان و مداخله به موقع در شرایط آسیب زا است.

بخش مهمی از مباحث مطرح شده به ضرورت توسعه برنامه های حمایتی و مداخله ای اختصاص داشت؛ برنامه هایی که بتواند پیش از عمیق تر شدن آسیب ها، کودکان در معرض خطر را شناسایی و حمایت کند. در همین راستا، نقش نهادهای حمایتی در رصد وضعیت کودکان و پیگیری مشکلات آنان، یکی از محورهای اصلی جلسه بود.

همچنین بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه های مختلف برای اجرای مؤثر قانون تأکید شد؛ چراکه مقابله با آسیب های اجتماعی کودکان، بدون همکاری منسجم میان نهادهای قضایی، اجتماعی و اجرایی ممکن نیست. در این میان، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به عنوان یکی از بازوهای اصلی مداخله فوری، در کانون توجه قرار گرفت؛ مجموعه ای که وظیفه شناسایی، مداخله و حمایت از کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب را بر عهده دارد.

در این نشست، موضوع گزارش دهی به موقع موارد کودک آزاری و سایر آسیب های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اقدامی که می تواند روند مداخلات حمایتی را تسریع کرده و از تشدید آسیب ها جلوگیری کند.

خروجی این نشست، تأکید دوباره بر یک ضرورت قدیمی اما حیاتی بود؛ اینکه حمایت از کودکان و نوجوانان، تنها وظیفه یک دستگاه نیست و کاهش آسیب های اجتماعی در این حوزه، نیازمند همکاری مستمر، اقدام سریع و حساسیت بیشتر همه نهادهای مسئول است.