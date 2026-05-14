آریز عبدالله: هیچ حزبی حق ندارد برای اتحادیه میهنی تعیین تکلیف کند

به گزارش کردپرس، در ادامه جدال‌های سیاسی میان احزاب اصلی اقلیم کردستان بر سر تشکیل دولت جدید، آریز عبدالله، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان، به اظهارات اخیر آری هرسین، عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان عراق واکنش نشان داد.

آرێز عبدالله گفت: «حزب دمکرات ریش‌سفید ما نیست تا به اتحادیه میهنی بگوید چه کاری بکند و چه کاری نکند.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که آری هرسین در گفتگویی با روداو، با تاکید بر «وزن سیاسی» حزب دمکرات کردستان گفته بود این حزب تعیین می‌کند چه جریان یا شخصی چه سهمی در دولت آینده اقلیم به دست بیاورد.

او همچنین درباره تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد توازن قوا در برابر حزب دمکرات گفته بود حتی اگر اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو نیز متحد شوند، باز هم از نظر تعداد کرسی‌ها و وزن سیاسی به پای حزب دمکرات نخواهند رسید.