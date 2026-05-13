به گزارش کردپرس، آری هرسین در اظهاراتی درباره معادلات تشکیل دولت اقلیم کردستان و بحث «توازن قوا» میان احزاب، در گفتگو با روداو، تاکید کرد که نقش تعیین‌کننده در تقسیم سهم‌ها و مناصب، در اختیار حزب دمکرات کردستان است.

او با اشاره به برخی تلاش‌ها برای تشکیل دولت بدون حضور حزب دمکرات گفت: «این دوستان اگر دولت هم تشکیل بدهند، باید به این فکر کنند که کاک مسرور بارزانی همچنان نخست‌وزیر خواهد بود.»

آری هرسین در ادامه، با کنایه به سخنان شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، اظهار داشت: «کاک شاسوار می‌تواند بگوید دوست دارم فردا شب روی کره ماه یک استکان چای بخورم، اما آیا می‌تواند؟»

در ادامه این گفتگو، مجری گفت که برخی جریان‌ها از «توازن قوا» سخن می‌گویند، نه تشکیل دولت بدون حزب دمکرات. آری هرسین در پاسخ تاکید کرد حتی اگر اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو با یکدیگر متحد شوند، باز هم از نظر تعداد کرسی‌ها به اندازه حزب دمکرات نخواهند رسید.

این عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان عراق گفت: «اگر اتحادیه میهنی ۱۰۰ کرسی هم داشته باشد و نسل نو هم به آن اضافه شود، باز هم به عدد و وزن دمکرات نمی‌رسند.»

آری هرسین در ادامه برای اثبات دیدگاه خود به تجربه‌های سیاسی گذشته اشاره کرد و گفت: «کاک محمد حاجی محمود (رئیس سوسیال دمکرات کردستان) با یک کرسی توانست یک وزارتخانه بگیرد.»

او همچنین یادآوری کرد که ملا بختیار، مسئول پیشین هیئت اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، زمانی گفته بود: «برای ما فرقی نمی‌کند ۱۰۰ کرسی داشته باشیم یا یک کرسی.»

او در پایان تاکید کرد: «این وزن حزب دمکرات کردستان است که تعیین می‌کند چه کسی در داخل دولت چه چیزی به دست بیاورد و چه کسی چیزی به دست نیاورد؛ وزن حزب دمکرات تعیین‌کننده است.»