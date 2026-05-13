تردد یک میلیون مسافر از پایانه مرزی رازی خوی

به گزارش کردپرس، اصغر کاظمی در حاشیه بازدید از مرز رازی خوی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پایانه مرزی رازی بهعنوان یکی از مهمترین مبادی ارتباطی ایران و ترکیه، نقش مهمی در تسهیل سفرهای بینالمللی، توسعه مبادلات اقتصادی و رونق گردشگری در شمالغرب کشور ایفا میکند.
مدیر پایانه مرزی رازی خوی با اشاره به موقعیت ویژه این پایانه مرزی افزود: پایانه مرزی رازی بهدلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی خوی ـ قطور ـ رازی و اتصال مستقیم به کشور ترکیه، یکی از مسیرهای مهم جابهجایی مسافر و تبادل کالا میان دو کشور محسوب میشود.
او تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی رازی تردد کردهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۳۱۴ درصدی را نشان میدهد.
اصغری ادامه داد: همچنین طی سال گذشته، یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۳۴۸ نفر مسافر از طریق این پایانه مرزی تردد داشتهاند که نشاندهنده جایگاه مهم پایانه مرزی رازی در توسعه ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری میان ایران و ترکیه است.
مدیر پایانه مرزی رازی خوی با اشاره به اقدامات انجامشده در محور خوی- قطور- رازی گفت: اجرای پروژههای روکش آسفالت، لکهگیری و ارتقای ایمنی تردد در این محور با جدیت در دستور کار قرار دارد تا زمینه تردد ایمن و روان مسافران و ناوگان بینالمللی فراهم شود.
او تأکید کرد: توسعه زیرساختهای حملونقلی و ارتقای ظرفیتهای پایانه مرزی رازی، نقش مهمی در افزایش سهم آذربایجانغربی از ترانزیت منطقهای و تقویت جایگاه این استان در کریدورهای بینالمللی خواهد داشت.
نظر شما