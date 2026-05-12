به گزارش کردپرس، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در حال حاضر هیچ نیروی غیرمجاز یا پایگاه نظامی غیرقانونی در خاک عراق وجود ندارد.

این نهاد همچنین اشاره کرد که نیروهای عراقی در ماه مارس با یک گروه ناشناس و بدون مجوز که از طریق هواپیما در بیابان کربلا پشتیبانی می‌شد، درگیر شده بودند.

این واکنش پس از آن مطرح شد که روزنامه The Wall Street Journal به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده بود اسرائیل در بیابان‌های غرب عراق یک پایگاه نظامی مخفی ایجاد کرده تا در جریان حملات هوایی علیه ایران، از ارتش اسرائیل پشتیبانی کند.