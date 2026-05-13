تجلیل ماموستا قادری از تلاش راهداری برای بازگشایی گردنه «تته»

به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا قادری که بیش از ۱۲ سال است به‌صورت مستمر و هرساله در روزهای پایانی عملیات بازگشایی این مسیر سخت‌گذر، جهت قدردانی از نیروهای عملیاتی در منطقه حضور پیدا می کند.

امام جمعه پاوه در بازدید امسال نیز از تلاش‌های این مجموعه زحمتکش تقدیر کرد.



ماموستا قادری در این بازدید، بر ضرورت همکاری بدون وقفه اداره راهداری پاوه با راهداری سروآباد جهت تسریع در بازگشایی کامل مسیر تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تعریض محدوده پاکسازی‌شده شدند تا امکان تردد ایمن و هم‌زمان دو خودرو در جاده فراهم شود.



