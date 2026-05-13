رونمایی از «گنجینه زرین فرش بیجار گروس»؛ تلاشی برای احیای اعتبار جهانی فرش آهنین

به گزارش کرد پرس، این کتاب که مجموعه ای از تصاویر، طرح ها و نقوش اصیل فرش بیجار را در خود جای داده، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه گروس را روایت می کند و تلاش دارد جایگاه فرش بیجار را به عنوان یکی از شاخص ترین برندهای فرش ایران بیش از پیش در سطح ملی و بین المللی معرفی کند.

در این مراسم، بر اهمیت فرش بیجار به عنوان نماد اصالت، استحکام و هنر مردم منطقه تأکید شد و مسئولان حاضر، توسعه بازارهای داخلی و خارجی این محصول را از ضرورت های حمایت از اقتصاد هنر در شهرستان دانستند.

همچنین اعلام شد تدوین کتاب «گنجینه زرین فرش بیجار گروس» از مهم ترین خروجی های پروژه خوشه فرش استان کردستان بوده که پس از ثبت جهانی برند فرش بیجار، طی دو سال با همکاری کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه فرش آماده شده است.

برای تهیه این اثر نفیس اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال هزینه شده و مسئولان ابراز امیدواری کردند انتشار این کتاب بتواند زمینه ساز توسعه فعالیت های تخصصی در حوزه فرش، تقویت برند جهانی فرش بیجار و حمایت بیشتر از هنرمندان این صنعت باشد.

در پایان مراسم نیز بر ضرورت حمایت از بافندگان، فعالان صنعت فرش و حفظ اصالت نقوش سنتی فرش بیجار تأکید شد؛ هنری که سال هاست با عنوان «فرش آهنین» شناخته می شود و یکی از مهم ترین ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی کردستان به شمار می رود.