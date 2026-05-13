از نان تا کالاهای اساسی؛ بازار مریوان زیر ذره بین نظارت مشترک

به گزارش کرد پرس، در ادامه اجرای برنامه های نظارتی هدفمند و با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ساماندهی بازار، گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان در قالب ۲ تیم عملیاتی و به صورت همزمان در سطح شهرستان مریوان برگزار شد.

در این طرح، تیم نخست با حضور حسین رحیمیان مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان، مدیرکل غله و کارشناسان معاونت غذا و دارو، نظارت بر نانوایی ها را در دستور کار قرار داد.

این تیم با حضور میدانی در واحدهای نانوایی، روند تأمین آرد، کیفیت پخت نان، رعایت نرخ های مصوب و نحوه خدمت رسانی به شهروندان را مورد بررسی قرار داد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، به دلیل نقش نان در سبد اصلی خانوارها، از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

همزمان، تیم دوم با حضور رئیس اداره گشت های مشترک استان و کارشناسان جهاد کشاورزی، بر مراکز توزیع و عرضه کالاهای اساسی متمرکز شد و وضعیت تأمین، توزیع، قیمت گذاری و رعایت ضوابط صنفی را در واحدهای عرضه کننده به صورت میدانی ارزیابی کرد.

در جریان این بازدیدها، تیم های بازرسی ضمن رصد عملکرد واحدهای صنفی، مواردی از تخلف شامل درج نکردن قیمت، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و برخی نواقص صنفی را شناسایی کردند.

بر اساس اعلام اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان، متخلفان در محل تفهیم اتهام شده و اقدامات قانونی برای رسیدگی به پرونده های آنان در دستور کار قرار گرفته است.

حضور میدانی مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این گشت مشترک، بخشی از رویکرد نظارت مستقیم و مستمر بر بازار عنوان شده؛ رویکردی که علاوه بر برخورد با تخلفات، با هدف افزایش بازدارندگی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی در بازار دنبال می شود.

حسین رحیمیان در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اهمیت نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: کنترل بازار و اطمینان از عرضه مناسب کالاهای ضروری، یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های نظارتی است و تعزیرات حکومتی با تمام توان در این مسیر حضور دارد.

وی افزود: گشت های مشترک با هدف پیشگیری از تخلفات، ایجاد شفافیت در بازار و حمایت از حقوق مردم به صورت مستمر در حال انجام است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین خاطرنشان کرد: نظارت ها محدود به یک بخش خاص نیست و از نانوایی ها تا مراکز توزیع کالاهای اساسی، تمامی حلقه های تأمین و عرضه در دایره کنترل و رصد تعزیرات حکومتی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، گشت های مشترک نظارتی به صورت روزانه در سطح استان و شهرستان ها در حال برگزاری است و تعزیرات حکومتی کردستان با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، برخورد با تخلفات و حفظ آرامش و ثبات بازار را در دستور کار دارد.