هشدار نارنجی در کردستان؛ احتمال سیلاب، رعد و برق و ورود گرد و غبار

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی های هواشناسی، فعالیت این سامانه در روزهای آینده به ویژه در مناطق شرقی و شمال شهرستان بیجار شدت بیشتری خواهد داشت و همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و بارش های قابل توجه خواهد بود.

همزمان با فعالیت سامانه بارشی، ورود توده گرد و غبار از کشور عراق نیز از چهارشنبه تا جمعه برای استان پیش بینی شده که کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی را در پی خواهد داشت.

مدیریت بحران استانداری کردستان نیز با صدور اطلاعیه ای نسبت به احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد هشدار داده و از شهروندان خواسته است از توقف در حاشیه رودخانه ها، انجام سفرهای غیرضروری و فعالیت های کوهنوردی خودداری کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه های اجرایی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حفاظت از بخش کشاورزی و دامداری تأکید شده است.

کارشناسان هواشناسی توصیه کرده اند شهروندان با توجه به ناپایداری شرایط جوی، هشدارهای رسمی را دنبال کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.