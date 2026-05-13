۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲

هشدار نارنجی در کردستان؛ احتمال سیلاب، رعد و برق و ورود گرد و غبار

سرویس کردستان - اداره کل هواشناسی کردستان با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق شرقی استان هشدار داد؛ سامانه ای که می تواند موجب بارش های شدید، آبگرفتگی معابر، وقوع سیلاب و اختلال در تردد جاده ای شود.

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی های هواشناسی، فعالیت این سامانه در روزهای آینده به ویژه در مناطق شرقی و شمال شهرستان بیجار شدت بیشتری خواهد داشت و همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و بارش های قابل توجه خواهد بود.

همزمان با فعالیت سامانه بارشی، ورود توده گرد و غبار از کشور عراق نیز از چهارشنبه تا جمعه برای استان پیش بینی شده که کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی را در پی خواهد داشت.

مدیریت بحران استانداری کردستان نیز با صدور اطلاعیه ای نسبت به احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد هشدار داده و از شهروندان خواسته است از توقف در حاشیه رودخانه ها، انجام سفرهای غیرضروری و فعالیت های کوهنوردی خودداری کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه های اجرایی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حفاظت از بخش کشاورزی و دامداری تأکید شده است.

کارشناسان هواشناسی توصیه کرده اند شهروندان با توجه به ناپایداری شرایط جوی، هشدارهای رسمی را دنبال کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.

