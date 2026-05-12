به گزارش کردپرس، وزارت نفت عراق اعلام کرده خط لوله نفت کرکوک-نینوا که خارج از اقلیم کردستان قرار دارد، تا یک ماه دیگر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

دراو میدیا نوشت: باسم محمد خزیر، معاون وزارت نفت عراق، اعلام کرد این وزارتخانه در حال تکمیل خط لوله نفت کرکوک-نینوا است و انتظار می‌رود این خط لوله ظرف یک ماه آینده آماده فعالیت شود.

معاون وزارت نفت عراق به خبرگزاری رسمی عراق گفته است: این خط لوله خارج از مرزهای اقلیم کردستان قرار دارد و ظرفیت صادرات نفت از طریق آن به روزانه ۳۵۰ هزار بشکه می‌رسد، اما دستیابی به این میزان در شرایط کنونی دشوار است؛ زیرا ظرفیت خط انتقال میان بصره و کرکوک محدود است.

او افزود: «راه‌حل فنی پیشنهادی، اجرای پروژه راهبردی بصره-حدیثه در آینده است.»

باسم محمد خزیر درباره روند صادرات نفت از طریق تنگه هرمز نیز گفت: پیش از تحولات اخیر ــ منظور جنگ آمریکا و ایران است ــ عراق روزانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، در حالی که میزان واقعی تولید به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه می‌رسید. او تأکید کرد در صورت بازگشایی دوباره تنگه هرمز، وزارت نفت قادر خواهد بود تنها ظرف یک هفته صادرات نفت را به وضعیت عادی پیشین بازگرداند.

او همچنین اشاره کرد که روندهای لجستیکی همچنان ادامه دارد و دو نفتکش بارگیری شده‌اند و منتظر رسیدن دو نفتکش دیگر هستند. به گفته او، زمان حرکت کشتی‌ها مستقیماً به ثبات وضعیت امنیتی بستگی دارد.