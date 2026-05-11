بە گزارش کردپرس، رسانه تحلیلی خبری پنجره به نقل از یک منبع مسئول عراقی نوشت: علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق برای تشکیل دولت جدید، نگرانی عمیقی نسبت به تأخیر در روند تشکیل کابینه‌اش ابراز کرده است.

اختلاف بر سر وزارتخانه‌ها

این منبع اشاره کرده که دلیل اصلی نگرانی‌های الزیدی، ادامه اختلافات شدید میان جریان‌های سیاسی بر سر تقسیم وزارتخانه‌های حاکمیتی است.

این کشمکش‌ها روند تعیین نامزدهای وزارتخانه‌ها را با بن‌بست مواجه کرده و مانع از تکمیل کابینه در زمان تعیین‌شده شده است.

تهدید به کناره‌گیری

این منبع تأکید می‌کند که علی الزیدی پیام تندی را به جریان‌های سیاسی ارسال کرده و در آن تهدید کرده از مأموریت تشکیل دولت کناره‌گیری خواهد کرد.

الزیدی شرط گذاشته که اگر در مدت کوتاهی جریان‌ها به توافق نهایی نرسند و کابینه برای رأی اعتماد به پارلمان فرستاده نشود، او حاضر نخواهد شد این مأموریت را ادامه دهد.