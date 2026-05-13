به گزارش کردپرس، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر بر ادعاهای خود درباره ارسال سلاح به کُردها تأکید کرد و گفت مقامهای نظامی آمریکایی که این موضوع را رد میکنند «اشتباه میکنند».
ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه رووداو درباره اظهارات اخیرش گفت: «آن مقامها اشتباه میکنند.»
خبرنگار رووداو از ترامپ پرسیده بود: «شما دیروز گفتید به کُردها سلاح دادهاید تا آن را به معترضان ایرانی برسانند، اما یک مقام نظامی آمریکا این موضوع را رد کرده و گروههای کُردی هم میگویند هیچ سلاحی دریافت نکردهاند.»
ترامپ در پاسخ تنها گفت: «مقامها اشتباه میکنند.»
رئیسجمهور آمریکا پیشتر نیز در کاخ سفید، مدعی شده بود مردم ایران میخواهند به خیابانها بیایند اما سلاحی ندارند و واشنگتن تصور میکرده کُردها این سلاحها را منتقل خواهند کرد، «اما آنها ما را ناامید کردند. کُردها فقط میبرند، میبرند و میبرند.»
ترامپ از آغاز جنگ تاکنون چندین بار از آنچه خودداری کُردها از تحویل سلاح به معترضان ایرانی خوانده، انتقاد کرده است. این در حالی است که احزاب کُرد تأکید دارند هیچ سلاحی به دست آنها نرسیده است.
