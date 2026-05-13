آزادسازی ۲۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغی در ارومیه

به گزارش کردپرس، سرهنگ بهرام تقیزاده در این خصوص اظهار کرد: طرح سراسری حفظ کاربری اراضی کشاورزی موسوم به حکاک در شهرستان بحرانی و پایلوت ارومیه با هدف مقابله با زمینخواری و برخورد با متعرضین در اراضی زراعی و باغی ارومیه اجرا شد.
او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شد و با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در مجموع ۲۴ مورد ساختوساز غیرمجاز قلع و قمع و حدود ۲۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجانغربی گفت: این عملیات با مشارکت عوامل یگان حفاظت امور اراضی و با بهکارگیری ۹ دستگاه خودروی صحرایی در اراضی زراعی و باغی مناطق امامزاده، وندائی، غریبحسن، باراجوق و قورشالو در شهرستان ارومیه اجرا شد.
