توسعه راه های روستایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های استان است

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای فنی استان کردستان با اشاره به اختیارات جدید این شورا، گفت: شورای فنی به عنوان مهم ترین مرجع تخصصی فنی استان، بررسی اختلافات میان کارفرما، مشاور، دستگاه های اجرایی و پیمانکاران را در دستور کار دارد تا زمینه تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام فراهم شود.

وی با تاکید بر مسئولیت حقوقی و کیفری اعضای شورای فنی در تصمیم گیری ها، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرای پروژه ها و رعایت تعهدات مالی دقت بیشتری داشته باشند، چرا که از سال آینده در صورت بروز خسارت، جبران آن از منابع داخلی دستگاه ها انجام خواهد شد و امکان تامین اعتبارات ملی مانند گذشته وجود نخواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت زیرساخت های ارتباطی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر هشت قطعه از کریدور شمال غرب–جنوب غرب در استان فعال است و همزمان پروژه ها و کارگاه های عمرانی متعددی در نقاط مختلف کردستان در حال اجراست.

حبیبی همچنین به گستردگی سکونتگاه های روستایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: کردستان حدود یک هزار و ۷۰۰ سکونتگاه روستایی دارد که نزدیک به ۵ درصد سکونتگاههای روستایی کشور را شامل می شود و ایجاد و نگهداری شبکه دسترسی برای این حجم از سکونتگاه ها کار ساده ای نیست.

وی در خصوص شاخص برخورداری راه های روستایی استان نیز، یادآور شد: میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار در کشور ۸۵ درصد است، در حالی که این رقم در کردستان حدود ۷۵ درصد بوده و لازم است با تلاش بیشتر به بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.

معاون عمرانی استاندار کردستان توسعه راه های روستایی را از عوامل مهم رضایتمندی عمومی دانست و بیان کرد: فرمانداران باید مسیرهای روستایی را به گونه ای تعریف کنند که کمترین میزان معارض را داشته باشد و در عین حال همکاری اهالی روستا در موضوع تملک نیز ضروری است.