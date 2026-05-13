معاون عمرانی استاندار کردستان:

توسعه راه های روستایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های استان است

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر لزوم توسعه راه های روستایی و تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های عمرانی استان تاکید کرد.

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای فنی استان کردستان با اشاره به اختیارات جدید این شورا، گفت: شورای فنی به عنوان مهم ترین مرجع تخصصی فنی استان، بررسی اختلافات میان کارفرما، مشاور، دستگاه های اجرایی و پیمانکاران را در دستور کار دارد تا زمینه تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام فراهم شود.

وی با تاکید بر مسئولیت حقوقی و کیفری اعضای شورای فنی در تصمیم گیری ها، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرای پروژه ها و رعایت تعهدات مالی دقت بیشتری داشته باشند، چرا که از سال آینده در صورت بروز خسارت، جبران آن از منابع داخلی دستگاه ها انجام خواهد شد و امکان تامین اعتبارات ملی مانند گذشته وجود نخواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت زیرساخت های ارتباطی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر هشت قطعه از کریدور شمال غرب–جنوب غرب در استان فعال است و همزمان پروژه ها و کارگاه های عمرانی متعددی در نقاط مختلف کردستان در حال اجراست.

حبیبی همچنین به گستردگی سکونتگاه های روستایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: کردستان حدود یک هزار و ۷۰۰ سکونتگاه روستایی دارد که نزدیک به ۵ درصد سکونتگاههای روستایی کشور را شامل می شود و ایجاد و نگهداری شبکه دسترسی برای این حجم از سکونتگاه ها کار ساده ای نیست.

وی در خصوص شاخص برخورداری راه های روستایی استان نیز، یادآور شد: میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار در کشور ۸۵ درصد است، در حالی که این رقم در کردستان حدود ۷۵ درصد بوده و لازم است با تلاش بیشتر به بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.

معاون عمرانی استاندار کردستان توسعه راه های روستایی را از عوامل مهم رضایتمندی عمومی دانست و بیان کرد: فرمانداران باید مسیرهای روستایی را به گونه ای تعریف کنند که کمترین میزان معارض را داشته باشد و در عین حال همکاری اهالی روستا در موضوع تملک نیز ضروری است.

