اخاذی از کردهای منبج برای پس دادن منازل

به گزارش کردپرس به نقل از دیده بان حقوق بشر سوریه، منابع محلی در حومه شرقی حلب اعلام کردند که شماری از غیرنظامیان، بهویژه شهروندان کرد که پس از سقوط حکومت پیشین سوریه و ورود گروههای وابسته به «ارتش ملی سوریه» مورد حمایت ترکیه، شهر منبج را ترک کرده بودند، اکنون برای بازگشت به خانههای خود با فشارها و درخواستهای مالی سنگین مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، دلالها و افراد مرتبط با نهادهای قضایی محلی، از ساکنان برای تسهیل روند قانونی بازپسگیری املاک و خانههایشان مبالغ هنگفتی درخواست میکنند؛ مبالغی که در برخی موارد تا ۱۰ هزار دلار نیز میرسد.
منابع محلی میگویند بخش عمده این شکایتها مربوط به خانوادههای کرد است که در جریان عملیات نظامی و ناامنیهای ماههای گذشته، منبج را ترک کرده و به مناطق امنتر پناه برده بودند.
طبق اطلاعات منتشرشده، حدود ۲۵ هزار غیرنظامی کرد در دوره درگیریها از منبج خارج شدند، اما با برقراری نسبی ثبات امنیتی در منطقه، روند بازگشت تدریجی آنان آغاز شده است.
