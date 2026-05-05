پیام تبریک سرکنسول ایران در سلیمانیه خطاب به ریاست جمهوری عراق و رئیس اتحادیه میهنی

به گزارش کردپرس، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه با صدور دو پیام جداگانه، انتخاب رئیس‌جمهور عراق را به رئیس اتحادیه میهنی کردستان و نزار آمیدی، رئیس جمهور منتخب را تبریک گفت.

در یکی از این پیام‌ها که خطاب به بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان صادر شده، ضمن تبریک این انتخاب، بر روابط دوستانه و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق تأکید شده است.

در پیام دیگری که خطاب به رئیس‌جمهور عراق منتشر شده، سرکنسول ایران انتخاب وی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی، مذهبی و پیوندهای سیاسی مستحکم، روابط میان دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.

در این پیام‌ها همچنین آمده است که روند تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در ابعاد مختلف ادامه خواهد یافت و این مناسبات وارد مرحله‌ای گسترده‌تر خواهد شد.

سرکنسول ایران در سلیمانیه در پایان، برای مردم عراق و اقلیم کردستان آرزوی بهروزی و کامیابی کرده و بر اهمیت تداوم همکاری‌های دوجانبه تأکید کرده است.