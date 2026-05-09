تیمار یک قلاده توله گرگ در پیرانشهر

به گزارش کردپرس، طه ایزان گفت: یک قلاده توله گرگ که توسط یکی از شهروندان به اداره محیط‌زیست این شهرستان تحویل داده شده بود، پس از طی دوره مراقبت، تیمار و اطمینان از سلامت کامل، به موزه تاریخ طبیعی ارومیه تحویل داده شد.

او ادامه داد: این حیوان پس از معاینه دقیق، پایش رفتاری،معاینات تخصصی و اقدامات درمانی اولیه توسط دکتر دامپزشک و تأیید سلامت توسط کارشناسان به اداره ارومیه تحویل داده شد.



ایزان با اشاره به نقش مهم گوشتخواران در تعادل جمعیت علف‌خواران و پایداری اکوسیستم افزود: گرگ‌ها از گونه‌های کلیدی در حفظ توازن زیستی به شمار می‌روند و بازگشت آن‌ها به طبیعت اقدامی ضروری برای پایداری زیست‌محیطی است.



ایزان همچنین از همکاری شهروندانی که حیوانات وحشی آسیب‌دیده را به اداره محیط‌زیست تحویل می‌دهند قدردانی کرد و بر ادامه آموزش و اطلاع‌رسانی درباره اهمیت حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش از هر گونه اقدام شخصی خودداری کرده و موضوع را طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.





