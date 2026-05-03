۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

بغداد خواستار انتقال مالکیت تمام اموال دولتی اقلیم کردستان به دولت مرکزی شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از تصاحب فرآیند صادرات و فروش نفت از سوی دولت اقلیم کردستان، بغداد در گامی جدید از طریق دادگاه فدرال قصد دارد مالکیت تمام املاک و ساختمان‌های دولتی در اقلیم را از دولت منطقه بازپس گیرد.

به گزارش کردپرس، روز ۱۰ مه ۲۰۲٦، دیوان عالی فدرال عراق جلسه رسیدگی به شکایتی را در دستور کار دارد که «طیف سامی»، وزیر دارایی فدرال، علیه نخست وزیر و وزیر دادگستری اقلیم کردستان ثبت کرده است.

در این شکایت، وزیر دارایی فدرال از دادگاه فدرال خواسته است رأی به غیرقانونی بودن مصوبه شماره (۳۳۲۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۹۹۲) صادر شده از سوی دولت اقلیم کردستان بدهد.

این مصوبه سال ۱۹۹۲ دولت اقلیم که طیف سامی علیه آن شکایت کرده، می‌گوید: «تمام املاک و اموال دولتی در اقلێم کردستان به نام وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان ثبت می‌شود.»

طیف سامی خواستار ابطال این مصوبه از سوی دادگاه فدرال و انتقال مالکیت تمام اموال و دارایی‌های دولتی در اقلیم کردستان - اعم از خانه، آپارتمان، ساختمان‌های اداری و نهادهای رسمی - به نام دولت مرکزی عراق است.

اگر دادگاه فدرال شکایت وزیر دارایی را بپذیرد، دولت منطقه کردستان مالکیت تمام املاک، اموال و ساختمان‌های خود را از دست می‌دهد و این پس از واگذاری فرآیند صادرات و فروش نفت، ضربه دیگری بر اقتدار فدرال اقلیم کردستان در چارچوب عراق خواهد بود.
 

