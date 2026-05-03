مرگ یک گردشگر در ارتفاعات ارومیه

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی اظهار کرد: روز گذشته گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در ارتفاعات دره جرمی شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد. اوافزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه به همراه تیم واکنش سریع استان RRTپس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند. محبوبی گفت: نجاتگران پس از حدود ۳ ساعت دره نوردی در مسیر صعب‌العبور کوهستان، به فرد فوتی دست یافته و با کمک نیروهای مردمی فرد فوتی را به منطقه امن انتقال داده و تحویل مراجع ذیصلاح دادند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه نیز گزارشی مبنی بر مصدومیت یک گردشگر در ارتفاعات کوه کوتول منطقه سرو در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: خوشبختانه پس از ۴ ساعت پیمایش در مسیر صعب‌العبور، امدادگران به مصدوم رسیدند و انجام اقدامات اولیه و اقدامات پیش بیمارستانیرا انجام دادند و فرد مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کردند/.