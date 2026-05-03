به گزارش کردپرس، رضا رحمانی اظهار کرد: اگر امروز فرصت خدمت و فعالیت اقتصادی مهیاست، مدیون خون عزیزانی هستیم که در سنگر تولید و دفاع جان خود را فدا کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه پایداری تولید و حفظ اشتغال دغدغه اصلی دولت در استان است، گفت: با اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، آذربایجان‌غربی در آینده نزدیک به جای بیکاری با چالش کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ابعاد جنگ تحمیلی اخیر و ایستادگی هوشمندانه ملت، تاکید کرد: در حالی که مسیر گفتگوها باز بود، دشمن هجمه‌ای همه‌جانبه را آغاز کرد، اما مردم و کارگران غیور با بصیرت خود بار دیگر اقتدار ملی را به رخ جهانیان کشیدند.

استاندار آذربایجان‌غربی جامعه کارگری و ایثارگران این عرصه را ستون‌های اصلی پیشرفت و ثبات ایران اسلامی دانسته و افزود: همراهی جامعه کارگری و بخش حمل‌ونقل در ایام حساس گذشته موجب شد تا آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور در سطح ملی معرفی شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی خط قرمز مدیریت ارشد استان است، اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این استوار است که حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، هیچ کارگری شغل خود را از دست ندهد و با همراهی کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، نه‌تنها از بروز بحران در اشتغال جلوگیری کردیم، بلکه امروز با تکیه بر پروژه‌های در دست اجرا، در مسیر توسعه همه‌جانبه قدم برمی‌داریم.

او در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای معیشت و کرامت نیروی انسانی، افزود: سرمایه انسانی بزرگ‌ترین دارایی ماست و توجه به سلامت، رفاه و منزلت کارگران باید در صدر اولویت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد و ثمره این نگاه، آرامش اجتماعی و شکوفایی اقتصادی خواهد بود.