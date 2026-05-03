۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷

۳۰۷ موتورخانه در کردستان هوشمندسازی شد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: تاکنون ۳۰۷ واحد موتورخانه مشترکان گاز در این استان هوشمندسازی شده است.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این تعداد شامل موتورخانه ۶۳ دستگاه دولتی، ۲۳۸ مرکز آموزشی، سه مکان مذهبی و سه مجموعه ورزشی و آموزشی است.

وی با اشاره به مزایای این طرح، اظهار کرد: در گذشته کنترل سیستم های گرمایشی به صورت دستی انجام می شد، اما اکنون با استفاده از سامانه های هوشمند، تمامی فرآیندها به شکل خودکار و بر اساس شرایط محیطی مدیریت می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: هوشمندسازی موتورخانه ها موجب کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر تجهیزات و بهینه سازی مصرف انرژی می شود.

فعله گری ادامه داد: با اجرای این طرح امکان صرفه جویی ۱۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف انرژی فراهم شده و راندمان سیستم های گرمایشی نیز به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در سال ۱۴۰۵ تعداد هزار واحد موتورخانه در استان کردستان هوشمندسازی خواهد شد.

