پتک ضرب الاجل ها روی تقاطع آذربایجان/پروژه ناتمام ١٤ ساله شد!

تقاطع غیر همسطح «آذربایجان» که از آن با نام بزرگ‌ترین پروژه عمران شهری آذربایجان غربی هم یاد می شود، یک پروژه ١٤ ساله است که علیرغم ورود چندین باره دستگاه قضایی به این پروژه بیش از یک دهه هنوز تکمیل نشده است!!

پروژه ایی که تنها در بهار ١٤٠٠، بنا بر اعلام شهردار وقت ارومیه ٣ میلیارد تومان برای شروع فاز سومش به پیمانکار داده شد و تا شهرداری و پیمانکار با برنامه زمانبندی مشکلات آن را حل کنند!

این پروژه از سال ۹۳ وارد فاز اجرایی شد و قرار بود طی ١٢ماه، یعنی مهر ماه سال ٩٤ افتتاح شود اما در تمام این سال ها به بهانه کمبود اعتبار فاز تا فاز افتتاح شد و بیش از یک دهه است، مردم ارومیه همچنان اسیر وعده های پی در پی و بی سرانجام برای افتتاح آن هستند و عدم تحقق این وعده ها کارنامه مدیریت شهری یک دهه اخیر ارومیه را لکه دار کرده و پروژه ناتمام بر بار ترافیکی شهر افزوده است.

در همین راستا چندین بار دستگاه قضا برای این پروژه ضرب الاجل تعیین کرده و خواستار بیان علت عدم پیشرفت پروژه شده و برای اتمام فاز زیرگذر این تقاطع شده است.

پروژه تقاطع آذربایجان ارومیه در چهار تراز حرکتی، ترافیک جنوب شهر و خروجی آن را ساماندهی می کند، اما ١٤سال است هر بار به بهانه های مختلف چون کمبود اعتبار و خلف وعده های پیمانکاران متعدد فاز تا فاز افتتاح شده و هنوز هم به اتمام نرسیده است.



تقاطع چهارسطحه آذربایجان با هدف ساماندهی مبادی ورودی ضلع شرقی ارومیه از جمله بزرگراه والفجر، بزرگراه شهید فعال، کمربندی خاتم الانبیا (ص) و بلوار ساوالان و مدیریت چندین حرکت ترافیکی در اتصال با کمربند میانی، به لحاظ تأثیرگذاری عمیق در زمینه کاهش بار ترافیکی این گلوگاه مهم شهر، از جمله پروژه‌های مهم کلانشهر ارومیه محسوب می‌شود که در حال حاضر این پروژه فعال بوده و زیرگذر آن در آذر ماه سال ۱۴۰۱ گشایش یافت؛ و دو سال پیش پل B۴ تقاطع چهارسطحه آذربایجان به طول ۳۱۳متر با تعداد شمع ۷۲ عدد و حجم کل آرماتورگذاری ۱۲۰۰ تن، بتن‌ریزی ۸۴۰۰ مترمکعب و کل سطح آسفالت ۵۳۰۰ مترمربع جهت روانسازی ترافیک مسیر والفجر به خاتم الانبیا (ص) گشایش و زیر بار ترافیکی رفت.



این پروژه علیرغم صرف زمان یک دهه ای و خلف وعده های مسئولان هنوز کامل نشده و قرار است با بهره‌برداری کامل از آن بخش اعظمی از ترافیک این تقاطع مهم و نقطه اتصال ترافیک درون شهری به برون شهری، مدیریت شود!

اخیرا رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان در راستای صیانت از حقوق عامه از پل B۵ تقاطع غیرهمسطح آذربایجان بازدید کردند. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری در جریان این بازدید که مدیران شهری و پیمانکار پروژه نیز حضور داشتند ضمن گله‌مندی از کندی پروژه بر تسریع در احداث آن تاکید و دستور داد که پل B۵ تقاطع غیرهمسطح آذربایجان ظرف ٣ ماه تکمیل و به بهره‌برداری برسد.