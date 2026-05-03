به گزارش کردپرس، وزارت داخلی در این بیانیه که روز شنبه ۲ مه ۲۰۲۶ منتشر شد، مستقیماً به گفتگوی شبکه «Channel 8» اشاره کرده و آورده است: ​«در برنامه مذکور، مجری و یک کادر حزبی (محمد هورامی) ادعا کرده‌اند که سلاح‌های ارسالی آمریکا به وزارت داخلی تحویل داده شده و در انباری در اربیل نگهداری می‌شوند. این اظهارات سراسر کذب و گمراه‌کننده بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد.»

​وزارت داخلی بدون نام بردن از جریان خاصی، مدعی شد کسانی که این سلاح‌ها را تصاحب کرده‌اند، قصد دارند با متهم کردن دولت، ردپای خود را پاک کنند. در بخشی از بیانیه آمده است: ​«کسانی که این سلاح‌ها را برده‌اند، تمام توان خود را برای پنهان کردن حقیقت به کار گرفته‌اند و با پخش شایعات به دنبال منحرف کردن افکار عمومی هستند؛ اما روزی فرا خواهد رسید که باید پاسخگو باشند.»

​این وزارتخانه اعلام کرد که حق شکایت قانونی را برای خود محفوظ می‌داند: ​«وزارت داخلی علیه شبکه تلویزیونی و مهمان برنامه شکایت می‌کند. آن‌ها باید در پیشگاه دادگاه برای ادعاهای خود سند ارائه کنند، در غیر این صورت باید تاوان پخش تهمت‌های ناروا را بپردازند.»

این درگیری لفظی در حالی رخ می‌دهد که از زمان اظهارات جنجالی دونالد ترامپ درباره "نرسیدن سلاح‌ها به مقصد"، دو حزب اصلی اقلیم کردستان در یک جنگ رسانه‌ای تمام‌عیار، یکدیگر را به تصاحب غیرقانونی این تجهیزات متهم می‌کنند.