به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی روز شنبه ۲ مه ۲۰۲۶ میزبان علی فالح الزیدی و هیئتی از «چارچوب هماهنگی» بود. در این دیدار، طرفین درباره روند تشکیل دولت جدید عراق و چگونگی حل اختلافات میان بغداد و اربیل گفت‌وگو کردند.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان با اعلام حمایت مشروط از دولت آینده، تأکید کرد که این حمایت در گرو حل نهایی مشکلات بر اساس قانون اساسی و احترام به جایگاه اقلیم است.

او همچنین این مقطع را فرصتی برای حل ریشه‌ای اختلافات و ایجاد عدالت در تعامل با اقلیم دانست.

در همین حال، علی فالح الزیدی با تأکید بر اینکه «قدرت اقلیم کردستان، قدرت کل عراق است»، از تعهد خود برای رفتار عادلانه با اربیل خبر داد.

همزمان، نچیروان بارزانی نیز در دیداری جداگانه با الزیدی بر تقویت روابط دوجانبه و حل اختلافات در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد.

در ادامه این رایزنی‌ها، مسعود بارزانی نیز در دیدار با کاندیدای چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت عراق، اجرای قانون اساسی را راه‌حل اصلی بحران‌ها دانست و خواستار پایبندی همه طرف‌ها به مفاد آن برای حفظ ثبات کشور شد.

الزیدی نیز در این دیدارها بر عبور از اختلافات گذشته، آغاز مرحله‌ای جدید در روابط بغداد و اربیل و ضرورت مشارکت فعال همه جریان‌ها در تشکیل دولتی قدرتمند تأکید کرد.

سایتها و تلویزیونهای نزدیک به حزب دمکرات کردستان اعلام کردند کە در این دیدارها از حزب دمکرات کردستان خواستە شدە است تا بە بایکوت پروسە سیاسی عراق پایان دهد و بە مشارکت در بغداد بازگردد. این در حالی است کە در بیانیە رسمی علی الزیدی دربارە دیدار با بارزانیها بە این موضوع اشارەای نشدە و سفر الزیدی بە اربیل در چارچوب برنامەهای تشکیل دولت و دیدارهای مرسوم کاندید مأمور تشکیل دولت با جریانهای عراقی بوده و الزیدی بعد از این دیدارها بە سلیمانیە رفت تا با بافل طالبانی و سران اتحادیۀ میهنی کردستان دیدار کند.