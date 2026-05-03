پلیس کردستان ۴۵۰ کیلو مواد مخدر را امحا کرد

به گزارش کرد پرس، مراسم امحای این میزان مواد مخدر که پرونده های قضایی آن ها به پایان رسیده و فاقد مصرف دارویی بودند، با حضور مسئولان، مردم و اصحاب رسانه در استان برگزار شد.

سردار یحیی الهی با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با پشتیبانی دستگاه قضایی و همراهی مردم، موفق به کشف بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت های پلیس، افزود: کردستان به عنوان یکی از استان های پاک کشور، حاصل فرهنگ بالای مردم و همکاری مؤثر آنان با پلیس است و این همراهی، زمینه ساز توفیقات بیشتر در مقابله با مواد مخدر شده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان یکی از مطالبات جدی مردم را برخورد با خرده فروشان عنوان کرد و ادامه داد: بخش قابل توجهی از کشفیات، یعنی بیش از ۴۵۰ کیلوگرم، از خرده فروشان کشف شده و در همین راستا نزدیک به ۹۰۰ نفر از این افراد در سال گذشته دستگیر شدند.

سردار الهی درباره روند امحای مواد مخدر نیز، بیان داد: مواد مخدری که مصرف دارویی دارند، پس از طی مراحل قانونی به مراکز و آزمایشگاه های ذی ربط تحویل داده می شوند، اما مواد غیر دارویی پس از تکمیل پرونده قضایی، امحا می شوند.

وی یادآور شد: امیدواریم روزی فرا برسد که استان و کشور ما عاری از هرگونه مواد مخدر باشد و دیگر شاهد برگزاری چنین برنامه هایی نباشیم.