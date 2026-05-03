به گزارش کردپرس، مستوره رحیمی‌آذر اظهار کرد: با توجه به پایش‌ها و بررسی شرایط مزارع، برآورد می‌شود امسال در مجموع بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ تُن محصول دانه روغنی کلزا در شهرستان بوکان برداشت شود.

اونیاز آبی اندک در دوره رشد بهاره، بهره‌مندی از بارش‌های جوی، امکان کشت در تناوب با گندم، نرخ خرید تضمینی مناسب و افزایش قیمت سالانه را از جمله دلایل استقبال کشاورزان بوکانی از کشت این محصول راهبردی عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان با اشاره به نظارت مستمر کارشناسان این مدیریت بر مراحل داشت محصول، افزود: کشت کلزا در این شهرستان با استفاده از ارقام سازگار با اقلیم منطقه شامل ارقام داخلی «نپتون» و «ناتالی» و همچنین رقم خارجی «دیفیوژن» انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی در راستای تأمین روغن مورد نیاز کشور، جلوگیری از خروج ارز و تأمین علوفه دام و طیور، یادآور شد: کشت کلزا در تناوب با گندم علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب تقویت خاک و پایداری تولید گندم می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان خاطرنشان کرد: این شهرستان دارای ۱۱۰ هزار هکتار اراضی مستعد زراعی و باغی است که ۸۵ هزار هکتار آن به صورت دیم و ۲۵ هزار هکتار به صورت آبی کشت می‌شود و محصولات عمده آن شامل گندم، نخود، کلزا، جو و چغندرقند است.