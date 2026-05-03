زنده باد آمد اسپور؛ این پیروزی فقط ورزشی نیست

به گزارش کردپرس، تولای حاتم‌اوغولاری و تونجر بکرخان، رؤسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با انتشار پیام هایی جداگانه صعود آمداسپور به سوپر لیگ را تبریک گفتند.

تونجر بکرخان در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

«صعود آمداسپور را صمیمانه تبریک می‌گویم. این پیروزی تاریخی نتیجه حمایت بزرگ مردم ماست. قهرمانان هزاران باره!

امروز همه کسانی که دل در گروی آمداسپور دارند بسیار خوشحال‌اند. در سوپر لیگ نیز با تمام امید و باور در کنار تیم‌مان خواهیم بود. زنده باد آمداسپور!

صعود آمداسپور به سوپر لیگ تنها یک موفقیت ورزشی نیست. این دستاورد، پیروزی ایمان، تلاش و همبستگی مردم کرد، دوستان آن‌ها و تمامی مردم ترکیه است.

من صمیمانه به مدیریت گرامی باشگاه، کادر فنی، بازیکنان و همه کارکنان باشگاه تبریک می‌گویم که به این موفقیت تاریخی دست یافتند.

مردم آمد که در طول فصل با پر کردن سکوها حمایت بزرگی از تیم کردند و هوادارانی که در سراسر ترکیه در بازی‌های خارج از خانه با اتحاد از آمداسپور حمایت کردند، صاحبان اصلی این پیروزی هستند. از همه هوادارانی که در هر کجا زندگی می‌کنند و به آمداسپور عشق می‌ورزند و حمایت می‌کنند، به‌طور ویژه تشکر می‌کنم.

باور دارم آمداسپور در سوپر لیگ نیز با افزودن رنگ و هیجان، موفقیت‌های بزرگی به دست خواهد آورد.

تبریک به آمداسپور!»

تولای حاتم‌اوغولاری نیز در پیام خود اعلام کرد:

«صعود آمداسپور به سوپر لیگ را از صمیم قلب تبریک می‌گویم.

امروز آن‌ها نه‌تنها مردم آمد، بلکه همه کسانی را که به تلاش، ایمان و همبستگی باور دارند، خوشحال کردند. مردم آمد، هواداران و دوستان این تیم با حمایتی عظیم در طول فصل، نقش اصلی را در این پیروزی ایفا کردند. پاینده باشند!

امید که این موفقیت آغاز راهی بزرگ‌تر باشد… زنده باد آمداسپور!»