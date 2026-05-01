سفر علی الزیدی به اربیل برای رایزنی تشکیل دولت و دیدار با بارزانی

به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان هنوز تصمیمی برای بازگشت به بغداد نگرفته است، اما بخشی از رهبران شیعه نسبت به عدم مشارکت این حزب در دولت جدید عراق ابراز نگرانی کردهاند.
بوار نوشت: قرار است روز شنبه ۲ مه ۲۰۲٦، علی الزیدی برای گفتوگو درباره تشکیل دولت به اربیل سفر کند و با مسعود بارزانی دیدار داشته باشد.
پیش از سفر الزیدی، فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، نیز به اربیل سفر کرده و با مسرور بارزانی دیدار کرده است؛ اقدامی که بهعنوان نشانهای از اهمیت جایگاه حزب دمکرات در معادلات جدید سیاسی تلقی میشود.
برخی از رهبران شیعه در تلاشاند رضایت حزب دمکرات را جلب کرده و آن را به مشارکت در دولت جدید ترغیب کنند.
در همین راستا، چهرههایی مانند فالح الفیاض، نوری المالکی، هادی العامری و عمار الحکیم بر بازگشت حزب دمکرات تأکید دارند.
به باور آنان، «بدون مشارکت حزب دمکرات، دولت آینده از نظر داخلی و بینالمللی باثبات نخواهد بود و بهویژه در روابط با آمریکا با چالشهایی مواجه میشود.»
در مقابل، جناح دوم شیعیان همچنان در حال بررسی گزینههای جایگزین است و درها را کاملاً نبسته، اما تأکید میکند: «مشارکت حزب دمکرات بسیار مطلوب است، اما در صورت عدم حضور، پستهای آن را موقتاً خالی نگه میداریم» تا زمان دستیابی به توافق.
در حال حاضر، نگاهها به نتایج نشستهای روز شنبه دوخته شده تا مشخص شود آیا بنبست ناشی از تحریم (بایکوت) شکسته خواهد شد یا خیر.
