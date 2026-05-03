پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در کردستان به ۵۵ درصد رسید

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن در بخش های انبوه سازی و ساخت توسط متقاضیان به ۵۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به تسریع روند اجرایی پروژه ها، اظهار کرد: با آغاز فصل عمرانی و مساعد شدن شرایط جوی، روند اجرای طرح ها شتاب بیشتری گرفته و انتظار داریم این روند در روزهای آینده تقویت شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی به صورت انبوه سازی در سطح استان در دست احداث است.

قادری با بیان اینکه سهمیه استان در این طرح ۲۳ هزار واحد است، ادامه داد: بخش قابل توجهی از این تعهد وارد فاز اجرایی شده و اقدامات لازم برای تسریع در تکمیل پروژه ها در حال انجام است.

وی یادآور شد: با توجه به آماده بودن بخش زیادی از زمین های واگذار شده، روند اجرای پروژه ها با سرعت بیشتری دنبال می شود.