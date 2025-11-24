به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه اعلام کرده است که شب گذشته ۲۰۲۵/۱۱/۲۴ آژیر هشدار در میدان گازی کورمور به صدا درآمده و به دلیل نزدیک شدن چند پهپاد ناشناس، این تأسیسات هدف قرار گرفته و حالت آماده‌باش اعلام شده است. کارکنان نیز برای احتیاط به پناهگاه‌ها منتقل شده‌اند.

به گفته این منبع آگاه، امشب آژیر هشدار سطح (ج) در میدان گازی کورمور فعال شده است. دلیل این هشدار، ورود چند پهپاد ناشناس به آسمان ناحیه قادرکرم و نزدیک شدن آن‌ها به تأسیسات کورمور بوده است.

این منبع افزود که تاکنون هیچ پهپادی منهدم نشده و هیچ‌کدام به زمین برخورد نکرده‌اند، اما وضعیت آماده‌باش کامل در داخل مجتمع اعلام شده و احساس خطر از وقوع حمله پهپادی وجود دارد. نیروهای امنیتی نیز با هماهنگی تیم امنیتی کورمور در حال بررسی و پیگیری موضوع هستند.

آخرین بار میدان گازی کورمور در دوم فوریه ۲۰۲۵ هدف یک پهپاد ناشناس قرار گرفت که در آن حادثه نیز هیچ تلفات جانی ثبت نشده بود. مجتمع کورمور یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات گاز طبیعی در کردستان عراق است که در ناحیه قادرکرم از توابع شهرستان چمچمال در استان سلیمانیه واقع شده است.

طول این میدان ۳۳ کیلومتر و عرض آن ۴ کیلومتر است. ذخایر آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۹.۲ هزار میلیارد فوت‌مکعب برآورد شده و ظرفیت تولید روزانه آن ۴۵۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۲۲ هزار بشکه گاز میعانی (که با تانکر منتقل و با نفت صادراتی مخلوط می‌شود) و ۱۰۵۰ تن گاز مایع (LPG) است.

