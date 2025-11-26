فرودگاه سلیمانیه شایعه توقف پروازها را تکذیب کرد

به گزارش کردپرس، فرودگاه بینالمللی سلیمانیه در اطلاعیهای رسمی اخبار منتشرشده در برخی صفحات شبکههای اجتماعی مبنی بر توقف پروازها را تکذیب کرد و اعلام کرد که تمامی پروازها طبق برنامه انجام میشوند.
در این اطلاعیه آمده است: «خبر توقف پروازها در فرودگاه بینالمللی سلیمانیه واقعیت ندارد. آنچه در برخی صفحات جعلی منتشر شده، کاملاً نادرست است. به مسافران عزیز اطمینان میدهیم که پروازها طبق جدول زمانبندی انجام میشوند و هیچ مشکلی وجود ندارد.»
فرودگاه همچنین هشدار داد که اقدامات قانونی سختگیرانه علیه هر فرد، کانال یا صفحهای که اخبار نادرست درباره فرودگاه منتشر کند و باعث نگرانی مسافران شود، اتخاذ خواهد شد.
این اطلاعیه توسط بخش روابط عمومی و اطلاعرسانی فرودگاه بینالمللی سلیمانیه در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است.
