ابراز رضایت دانا گاز از فعالیت در اقلیم کردستان با کسب دهها میلون دلار سود

به گزارش کردپرس،شرکت اماراتی دانا گاز اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به سود خالص ۷۳ میلیون دلار (۲۷۰ میلیون درهم) دست یافته است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد، هرچند تولید در میدان راهبردی «کورمور» اقلیم کردستان عراق همچنان بالا بوده است. علت اصلی کاهش سود، افت قیمت‌های جهانی هیدروکربن و کاهش جزئی تولید در مصر عنوان شده است.

در بیانیه این شرکت آمده است که عملکرد نیمه نخست سال «با تکیه بر بهره‌برداری قوی در اقلیم کردستان و آغاز موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در مصر» حاصل شده و توانسته با وجود افت قیمت‌ها، نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای

دانا گاز اعلام کرده است که پروژه بزرگ توسعه کورمور در استان سلیمانیه، موسوم به KM250، طبق برنامه در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود اوایل سال آینده میلادی، زودتر از زمان‌بندی اولیه، به پایان برسد. این طرح قرار است ظرفیت تولید روزانه گاز را ۲۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد افزایش دهد و نقش مهمی در تقویت تولید برق اقلیم کردستان ایفا کند.

این شرکت همچنین از آغاز فعالیت‌های توسعه‌ای در میدان گازی «چمچمال» خبر داد. این میدان گازی همراه با کورمور از بزرگ‌ترین میادین گاز عراق محسوب می‌شود و پیش‌بینی شده تا میانه ۲۰۲۶ به تولید روزانه ۷۵ میلیون فوت مکعب برسد.

طبق گزارش، تولید گاز در اقلیم کردستان در نیمه نخست سال سه درصد افزایش داشته و میانگین تولید روزانه میدان کورمور بیش از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب بوده است که افزایشی ۷۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ را نشان می دهد.

همکاری دانا گاز و کنسرسیوم کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) با دولت اقلیم کردستان به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد که طی آن توافقی برای توسعه منابع گاز اقلیم و ایجاد «شهر گاز کردستان» به عنوان یک مجتمع صنعتی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امضا شد. پروژه KM250 نیز با حمایت قرارداد تأمین مالی هفت‌ساله به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار با «آژانس توسعه مالی بین‌المللی آمریکا» در حال اجراست.

ریچارد هال، مدیرعامل دانا گاز با تأکید بر پیشرفت سریع پروژه‌ها گفت: «تیم‌های عملیاتی ما در اقلیم عملکردی عالی داشته‌اند و توسعه KM250 با سرعت ادامه دارد.»

چالش‌های امنیتی

میدان کورمور که در شهرستان چمچمال واقع است، به دلیل اهمیت راهبردی و اقتصادی بارها هدف حملات قرار گرفته است. گفته می‌شود شبه‌نظامیان عراقی از این موقعیت سوءاستفاده کرده و حملات پهپادی به این تاسیسات انجام داده‌اند که باعث اختلال گسترده در تأمین برق اقلیم و کند شدن روند توسعه پروژه‌ها شده است.

در فوریه سال جاری یک پهپاد به این میدان حمله کرد که خسارت جدی یا تلفات جانی در پی نداشت. سال گذشته نیز حمله پهپادی دیگری چهار تبعه یمنی را که مشغول تعمیرات بودند، کشت و چندین نفر را زخمی کرد و موجب توقف موقت تولید شد.

دانا گاز هشدار داده است که چنین حملاتی مستقیماً بر زندگی شهروندان اقلیم کردستان تأثیر منفی می‌گذارد و روند توسعه انرژی را تهدید می‌کند.