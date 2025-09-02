به گزرش کردپرس، شرکت ترکیه‌ای «آتابیر» به همراه شرکت تکنوس که در ساخت نیروگاه‌های برق گازی تخصص دارد، برای تقویت زیرساخت‌های انرژی در اقلیم کردستان عراق، با مقام‌های وزارت برق اقلیم کردستان وارد مذاکره شد.

به نوشته روداو، در دیداری که کمال محمد صالح، وزیر برق اقلیم کردستان ترتیب داد، مدیرعامل آتابیر با او گفتگو کرد. هدف اصلی این ملاقات، درخواست مجوز برای سرمایه‌گذاری و ایجاد یک نیروگاه گازی با ظرفیت بین ۲۸۸ تا ۴۴۰ مگاوات و برآورد هزینه‌ای در حدود ۱۵۰ میلیون یورو بوده است.

فارس میرخان، مدیرکل تولید برق اقلیم کردستان نیز تأکید کرد که این شرکت درخواست خود را برای تأسیس این نیروگاه در استان دهوک ارائه کرده است و در حال حاضر منتظر پاسخ و تأیید وزارت هستند. او گفت: «ما در حال بررسی جزئیات پروژه هستیم و در آینده به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.»

با توجه به اهداف و مقاصد این طرح، سرمایه‌گذاری مذکور می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در تقویت توان تولید برق در شمال عراق، خصوصاً در تابستان‌هایی که با کمبود برق مواجه‌اند، تلقی شود.

اقلیم کردستان، تاکنون بر منابع داخلی مانند میدان گازی «کورمور» تکیه کرده که بیش از ۷۵٪ از سوخت نیروگاه‌های این منطقه را تأمین می‌کند. این پروژه در حال توسعه است و انتظار می‌رود تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ تکمیل شود. با این حال، سرمایه‌گذاری خارجی مانند پروژه پیشنهادی آتابیر می‌تواند جایگزین مهمی برای تأمین انرژی مطمئن در این منطقه باشد.

در چند سال اخیر، ترکیه نقش مهمی در پروژه‌های زیرساختی و انرژی اقلیم کردستان داشته است: حدود ۳ هزار شرکت ترکیه‌ای در این منطقه فعالیت دارند و بخش عمده پروژه‌های ساختمانی با مصالح ترکیه‌ای اجرا شده‌اند. این روند همکاری در حوزه انرژی جدید نیست، اما پروژه ۱۵۰ میلیون یورویی شرکت آتابیر می‌تواند نقش متفاوت و استراتژیکی را در تأمین انرژی اقلیم بازی کند.