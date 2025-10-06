شعارهای انتخاباتی احزاب کردستانی در آستانه انتخابات پارلمان عراق

به گزارش کردپرس، سه روز پس از آغاز کارزار تبلیغاتی انتخابات، هنوز برخی از احزاب شعار انتخاباتی خود را برای شرکت در ششمین دوره انتخابات پارلمان عراق اعلام نکرده‌اند.

احزابی که تاکنون شعار خود را منتشر کرده‌اند، عبارت‌اند از:

حزب دمکرات کردستان: «همبستگی، هماهنگی، سازندگی»

اتحادیه میهنی کردستان: هنوز شعار خود را اعلام نکرده است.

جنبش نسل نو: «این بار هم دروغ می‌گویند»

اتحاد اسلامی کردستان: «صدای شما هستیم»

جماعت عدالت کردستان: «با شما صادق هستیم»

جنبش موضع میهنی: «اعتماد شما را از دست نخواهیم داد»

جبهه خلق: «پایدار می‌مانیم»

حزب سوسیال دمکرات کردستان: هنوز شعار انتخاباتی خود را اعلام نکرده است.

حزب کمونیست کردستان: با تنها یک نامزد زن در کرسی سهمیه اقلیت‌ها شرکت کرده و شعار کلی ندارد.

