به گزارش کردپرس، پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، در منطقهی گولخانه پس از بالا گرفتن تنش میان طرفداران محمد حاجی محمود و عبدالله حاجی محمود، هر دو طرف نیروهای خود را در محل مستقر کردند. نیروهای وابسته به محمد حاجی محمود خانهی عبدالله حاجی محمود را محاصره کردند، اما در نهایت بدون وقوع تلفات انسانی، درگیریها پایان یافت و اوضاع به حالت عادی بازگشت.
پیشتر در ۴ آوریل ۲۰۲۴، پس از برگزاری کنگرهی حزب سوسیال دمکرات کردستان، درگیری مسلحانهای میان نیروهای محمد حاجی محمود و عبدالله، برادر او، رخ داده بود. در آن حادثه عبدالله برادرش را متهم کرده بود که نیروهایش به خانهاش حمله کردهاند. آن درگیری به کشته شدن یکی از افراد وابسته به نیروهای محمد حاجی محمود و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید.
