یک هکتار اراضی حاشیه سد مهاباد پس از ضرب الاجل فرماندار رفع تصرف شد

به گزارش کردپرس، با گذشت ٩ سال از مطرح شدن موضوع زمین خواری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد از سوی خبرگزاری کردپرس، متاسفانه زمین خواران، در کم کاری ارگان های مربوطه، فربه تر شدند و مسئولان وقت در تمامی این مدت نسبت به اجرای قانون سکوت پیشه کرده بودند.

اخیرا به همت فرماندار مهاباد ضرب الاجل یک هفته ای جهت رفع معارضین صادر شده و با گذشت ٦ روز از این ضرب الاجل فعلا تنها یک هکتار از متصرفات به صورت قانونی رفع تصرف شده است.

انور حسینی در گفت و گویی خبری در این باره اظهار کرد: تاکنون یک هکتار خلع ید شده و این اقدام در چارچوب مصوبه شورای تأمین شهرستان و با هدف حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده و اجرای ۶ پرونده دیگر هم در دست اقدام است.