۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۲

یک هکتار اراضی حاشیه سد مهاباد پس از ضرب الاجل فرماندار رفع تصرف شد

یک هکتار اراضی حاشیه سد مهاباد پس از ضرب الاجل فرماندار رفع تصرف شد

سرویس آذربایجان غربی- با گذشت ٦ روز از ضرب الاجل یک هفته ای فرماندار مهاباد جهت رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد از رفع تصرف یک هکتار خبر داد و گفت: پرونده‌های دیگری نیز در روزهای آینده بررسی و رفع تصرف خواهد شد.

به گزارش کردپرس، با گذشت ٩ سال از مطرح شدن موضوع زمین خواری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد از سوی خبرگزاری کردپرس، متاسفانه زمین خواران، در کم کاری ارگان های مربوطه، فربه تر شدند و مسئولان وقت در تمامی این مدت نسبت به اجرای قانون سکوت پیشه کرده بودند.

اخیرا به همت فرماندار مهاباد ضرب الاجل یک هفته ای جهت رفع معارضین صادر شده و با گذشت ٦ روز از این ضرب الاجل فعلا تنها یک هکتار از متصرفات به صورت قانونی رفع تصرف شده است.

انور حسینی در گفت و گویی خبری در این باره اظهار کرد: تاکنون یک هکتار خلع ید شده و این اقدام در چارچوب مصوبه شورای تأمین شهرستان و با هدف حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده و اجرای ۶ پرونده دیگر هم در دست اقدام است.

او تاکید کرد: اجرای این احکام نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های اجرایی در مقابله با زمین‌خواری و تخریب اراضی منابع طبیعی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: با توجه به استقبال مردم و همراهی جامعه محلی، اجرای احکام رفع تصرف اراضی دستگاه‌های اجرایی دیگر از جمله راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا هرگونه تصرف غیرمجاز برطرف شود.

حسینی اضافه کرد: همچنین برخی متخلفان طی روزهای گذشته به صورت داوطلبانه اقدام به جمع‌آوری فنس‌ها و آزادسازی اراضی محصور شده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: برخورد با زمین‌خواران و اجرای احکام قانونی ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری مردم و نهادهای اجرایی، تمامی اراضی ملی در حاشیه سد مهاباد در امنیت و حفاظت کامل قرار گیرد.

گفتی است؛ با رصد میدانی مناطق مختلف شهرستان، تاکنون ۶۹ مورد تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شده است که از این تعداد، ۲۹ مورد مربوط به منابع طبیعی و ۴۰ مورد نیز در اراضی کشاورزی قرار دارد. برای ۲۱ مورد از این اراضی پرونده قضایی تشکیل و روند رفع تصرف در حال انجام است و ۱۹ پرونده دیگر نیز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

کد خبر 2790035

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha