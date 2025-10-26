رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: متصرفان اراضی ملی باید خلع ید شوند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مهاباد اظهار کرد: در چهار سال گذشته ۲۰۰ پرونده در استان که قاتل به قصاص محکوم شده بود به صلح و سازش ختم شده است.
او افزود: منجر شدن ۲۰۰ پرونده قصاص در آذربایجان غربی به صلح و بخشش دستاورد بسیار بزرگی است که با همت مردم استان محقق شده است.
عتباتی با اشاره به تجمع پروندهها در دادگستری آذربایجانغربی افزود: تا مهر ماه امسال در مجموع ۷۵ هزار فقره پرونده در مراجع قضایی استان تشکیل و تمدید شده است که حجم زیادی از وقت قضات باید صرف بررسی این پروندهها شود.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: همه دستگاههای اجرایی باید در زمینه اقدامات پیشگیرانه طی وقوع جرم فعالیت داشته باشند و دستگاههای کم کار در این زمینه به جرم ترک فعل باید مواخذه شوند.
او افزود: اضافه کردن چارت و استخدام قضات برای برررسی پروندههای دادگستری تنها یک مُسکن است و باید تلاشها در راستای پیشگیری از وقوع جرم افزایش پیدا کند.
عتباتی درباره تصدی پستهای دادگستری در آذربایجانغربی گفت: هم اکنون میانگین تصدی پستهای دادگستری در استان ۴۸ درصد است اما این مقدار در مهاباد ۵۱ درصد و بیشتر از میانگین استانی است.
انتقاد دادستان از برخی دستگاهها در زمینه تصرف اراضی ملی
دادستان عمومی و انقلاب دادگستری آذربایجانغربی گفت: کار دادستانها، جمع آوری اطلاعات و کشف حقیقت و دادرسی عادلانه مبتنی بر قانون است، به همین خاطر دادستانها نماد اقتدار دستگاه قضایی هستند.
حسین مجیدی از دادستانها خواست ضمن رعایت اخلاق حرفهای خود، از رسیدگی پرشتاب و همچنین معوق شدن پروندهها پرهیز کنند و رسیدگی بیطرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.
دادستان افزود: انباشت پروندهها از آفت دستگاه قضایی است و باید سعی شود پرونده در کمترین زمان مممکن بررسی و منجر به نتیجه شود تا اعتماد مردم هم افزایش پیدا کند.
او با انتقاد از برخی دستگاهها بویژه در زمینه تصرف اراضی ملی اظهار کرد: باید با اقتدار در این زمینه عمل کرد و قرارگاه جلب افراد متخلف تشکیل شود.
اقدام داوطلبانه متصرفان اراضی حاشیه سد مهاباد/ ٧٠ درصد اعلام آمادگی کردند
فرماندار ویژه مهاباد هم گفت: با پیگیریهای انجام شده و هماهنگی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مبنی بر ضرب الاجل یک هفتهای برای متصرفان غیرقانونی حاشیه سد مهاباد، برخی افراد به صورت داوطلبانه اقدام به خلع ید و جمعآوری حصارهای غیرقانونی کردند.
محمدصادق امیر عشایری افزود: تاکنون ۷۰ درصد از این افراد متخلف اعلام کردند که داوطلبانه حاشیه سد را تخلیه میکنند و مابقی متخلفان هم باید از قانون تمکین کنند.
او اظهار کرد: در چند سال اخیر با همراهی و همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی در زمینه حل پروندههای چندین ساله و مشکل تعاونیهای مسکن در مهاباد حل شده است.
امیرعشایری افزود: در سایه این همراهی و همگامی دستگاههای مختلف، احساس امنیت در مهاباد افزایش پیدا کرده است و هم اکنون ۲ پرونده مهم گردشگری با هزاران میلیارد تومان اعتبار عملیات اجرایی خود را آغاز کردند.
به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ در ادامه این آیین با قدردانی از «مهراب پوراکبر » دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد، «کیوان نوبخت» به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی این شهرستان معرفی شد.
پوراکبر از سال ۱۳۹۹ عهدهدار این مسوولیت بود؛ همچنین کیوان نوبخت پیش از این سمت، رییس دادگستری شهرستان اشنویه در جنوب آذربایجانغربی بود.
نظر شما