رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: متصرفان اراضی ملی باید خلع ید شوند

سرویس آذربایجان غربی- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی درباره صیانت از اراضی ملی گفت: این مورد با جدیت کامل پیگیری می‌شود و کسانی که بستر رودخانه‌ها و حاشیه سدها را تخریب کردند، باید خلع ید شوند و این اراضی به حالت اولیه برگردد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مهاباد اظهار کرد: در چهار سال گذشته ۲۰۰ پرونده در استان که قاتل به قصاص محکوم شده بود به صلح و سازش ختم شده است.

او افزود: منجر شدن ۲۰۰ پرونده قصاص در آذربایجان غربی به صلح و بخشش دستاورد بسیار بزرگی است که با همت مردم استان محقق شده است.

عتباتی با اشاره به تجمع پرونده‌ها در دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: تا مهر ماه امسال در مجموع ۷۵ هزار فقره پرونده در مراجع قضایی استان تشکیل و تمدید شده است که حجم زیادی از وقت قضات باید صرف بررسی این پرونده‌ها شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه اقدامات پیشگیرانه طی وقوع جرم فعالیت داشته باشند و دستگاه‌های کم کار در این زمینه به جرم ترک فعل باید مواخذه شوند.

او افزود: اضافه کردن چارت و استخدام قضات برای برررسی پرونده‌های دادگستری تنها یک مُسکن است و باید تلاش‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم افزایش پیدا کند.

عتباتی درباره تصدی پست‌های دادگستری در آذربایجان‌غربی گفت: هم اکنون میانگین تصدی پست‌های دادگستری در استان ۴۸ درصد است اما این مقدار در مهاباد ۵۱ درصد و بیشتر از میانگین استانی است.

انتقاد دادستان از برخی دستگاه‌ها در زمینه تصرف اراضی ملی

دادستان عمومی و انقلاب دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: کار دادستان‌ها، جمع آوری اطلاعات و کشف حقیقت و دادرسی عادلانه مبتنی بر قانون است، به همین خاطر دادستان‌ها نماد اقتدار دستگاه قضایی هستند.

حسین مجیدی از دادستان‌ها خواست ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای خود، از رسیدگی پرشتاب و همچنین معوق شدن پرونده‌ها پرهیز کنند و رسیدگی بی‌طرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

دادستان افزود: انباشت پرونده‌ها از آفت دستگاه قضایی است و باید سعی شود پرونده در کمترین زمان مممکن بررسی و منجر به نتیجه شود تا اعتماد مردم هم افزایش پیدا کند.

او با انتقاد از برخی دستگاه‌ها بویژه در زمینه تصرف اراضی ملی اظهار کرد: باید با اقتدار در این زمینه عمل کرد و قرارگاه جلب افراد متخلف تشکیل شود.

اقدام داوطلبانه متصرفان اراضی حاشیه سد مهاباد/ ٧٠ درصد اعلام آمادگی کردند

فرماندار ویژه مهاباد هم گفت: با پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مبنی بر ضرب الاجل یک هفته‌ای برای متصرفان غیرقانونی حاشیه سد مهاباد، برخی افراد به صورت داوطلبانه اقدام به خلع ید و جمع‌آوری حصارهای غیرقانونی کردند.

محمدصادق امیر عشایری افزود: تاکنون ۷۰ درصد از این افراد متخلف اعلام کردند که داوطلبانه حاشیه سد را تخلیه می‌کنند و مابقی متخلفان هم باید از قانون تمکین کنند.

او اظهار کرد: در چند سال اخیر با همراهی و همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی در زمینه حل پرونده‌های چندین ساله و مشکل تعاونی‌های مسکن در مهاباد حل شده است.

امیرعشایری افزود: در سایه این همراهی و همگامی دستگاه‌های مختلف، احساس امنیت در مهاباد افزایش پیدا کرده است و هم اکنون ۲ پرونده مهم گردشگری با هزاران میلیارد تومان اعتبار عملیات اجرایی خود را آغاز کردند.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ در ادامه این آیین با قدردانی از «مهراب پوراکبر » دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد، «کیوان نوبخت» به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی این شهرستان معرفی شد.

پوراکبر از سال ۱۳۹۹ عهده‌دار این مسوولیت بود؛ همچنین کیوان نوبخت پیش از این سمت، رییس دادگستری شهرستان اشنویه در جنوب آذربایجان‌غربی بود.

