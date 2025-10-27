مدیران سهل انگار در خصوص حفاظت اراضی ملی مورد پیگیری قضایی هستند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ترک فعل یا سهل انگاری مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص تصرف های غیرمجاز اراضی ملی، بستر رودخانهها و حاشیه سدها مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و با آنان به صورت قانونی برخورد می شود.
او اضافه کرد: برخورد با تصرفهای غیرمجاز اراضی ملی به عنوان یک مطالبه عمومی شهروندان مورد بررسی قرار میگیرد و در این زمینه دادگستری آذربایجان غربی برنامههای خوبی در دست اجرا دارد.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: دادگستری در شهرستان مهاباد هم موضوع تصرف غیرمجاز اراضی ملی، منابع طبیعی، بستر رودخانهها و حاشیه سد مهاباد با توجه به کم شدن حجم آب سد، ضربالاجل تعیین کرده است.
او اظهار کرد: مدیران اجرایی شهرستان مهاباد با حمایت رییس دادگستری موظفند این موضوع را به شکل فوقالعاده و در سریعترین زمان ممکن پیگیری کنند.
به گزارش کردپرس، با گذشت ٩ سال از مطرح شدن موضوع زمین خواری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد از سوی خبرگزاری کردپرس، متاسفانه زمین خواران، در کم کاری ارگان های مربوطه، فربه تر شدند و مسئولان وقت در تمامی این مدت نسبت به اجرای قانون سکوت پیشه کرده بودند.
اخیرا به همت فرماندار مهاباد ضرب الاجل یک هفته ای جهت رفع معارضین صادر شده و با گذشت ٦ روز از این ضرب الاجل فعلا تنها یک هکتار از متصرفات به صورت قانونی رفع تصرف شده است.
در این میان حتی برخی ارگان ها علیرغم محرز شدن کم کاری ها و تخلفات صورت گرفته از قبول مسئولیت شانه خالی کرده و از رسانه های فعال در این حوزه انتقاد کرده اند.
در حالیکه مدیران ادوار جهاد کشاورزی و اداره امور آب مهاباد و منابع طبیعی باید در راس امور نسبت به رفع معارضین اقدام می کردند، اما سکوت آنها در تمامی این مدت عجیب به نظر می رسد و باید پاسخگو باشند که چرا علیرغم ورود سازمان بازرسی در سال های قبل هنوز اقدامی انجام نداده اند و چرا زمین خواری در حاشیه سد مهاباد همچنان ادامه دارد؟!!
نظر شما