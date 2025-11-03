٨ قطعه دیگر از اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد رهاسازی شد+فیلم

انور حسینی در گفت و گو با کردپرس با اشاره به آغاز مرحله دوم رفع تصرف متصرفات اراضی ملی در حاشیه سد مهاباد بیان کرد: ساعت ۲۱:۰۰ دهم آبان ماه، موج دوم بازپس گیری حریم دریاچه سد مهاباد از متصرفات اراضی ملی و پاکسازی ساخت و سازهای غیر مجاز محدوده پلاکهای داشتیمور سفلی، داشتیمور علیا و حمزه آباد، به دستور فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و با حضور کلیه اعضای شورای تأمین شهرستان انجام گرفت.

او ادامه داد: در اجرای این عملیات که ٧ ساعت به طول انجامید ٨ قطعه تصرف شده توسط افراد سودجو خلع ید و رفع تصرف شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد گفت: از این میزان ۲هکتار و ۷ هزار متر مربع در مجموع در محدوده مالکیت منابع طبیعی بود و ادارات جهاد کشاورزی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز به ترتیب در محل هایی که مالک بودند قلع و قمع و بازپس گیری اراضی ملی را از دست متصرفین ، انجام دادند.

به گزارش کردپرس، سوم آبان ماه جاری نیز با گذشت ٦ روز از ضرب الاجل یک هفته ای فرماندار مهاباد جهت رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد از رفع تصرف یک هکتار خبر داده و گفته بود: پرونده‌های دیگری نیز در روزهای آینده بررسی و رفع تصرف خواهد شد.

با رصد میدانی مناطق مختلف شهرستان، تاکنون ۶۹ مورد تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شده است که از این تعداد، ۲۹ مورد مربوط به منابع طبیعی و ۴۰ مورد نیز در اراضی کشاورزی قرار دارد.

گفته می شود؛ برای ۲۱ مورد از این اراضی پرونده قضایی تشکیل و روند رفع تصرف در حال انجام است و ۱۹ پرونده دیگر نیز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

خبرگزاری کردپرس، ٩ سال قبل با مطرح کردن موضوع زمین خواری در اراضی ملی حاشیه سد مهاباد خواستار رفع تصرف اراضی ملی شد اما متاسفانه زمین خواران، در سال های اخیر در کم کاری ارگان های مربوطه، فربه تر شده اند. امسال به همت فرماندار مهاباد ضرب الاجل ویژه جهت رفع تصرفات معارضین صادر شده و باید منتظر مقابله با متجاوزین به بیت المال باشیم.















