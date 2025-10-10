اتحادیه میهنی از نقش بارزانی در پایان محدودیت پروازهای ترکیه به سلیمانیه قدردانی کرد

به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی رسمی اعلام کرد: «از تلاش‌های رئیس اقلیم کردستان برای پایان دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه از سوی ترکیه سپاسگزاریم و از خبر لغو تعلیق پروازها خرسندیم.»

او گفت: «اتحادیه میهنی کردستان به‌عنوان پیشاهنگ مسیر دموکراسی و صلح، همواره بی‌چشم‌داشت در جهت تحکیم آشتی در اقلیم کردستان، عراق و منطقه تلاش کرده است.»

سخنگوی اتحادیه میهنی همچنین اشاره کرد که «این میراث تاریخی اتحادیه میهنی و تلاش‌های دیپلماتیک بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، نقشه‌راه اصلی این حزب در پیشبرد روند صلح و تبدیل سلیمانیه به نماد آشتی بوده است.»

او در پایان بیان کرد: «خوشحالیم که لغو تعلیق پروازها هم‌زمان با تغییر رسمی نام فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه به "فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی" اعلام شده است.»