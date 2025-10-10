۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۱

اتحادیه میهنی از نقش بارزانی در پایان محدودیت پروازهای ترکیه به سلیمانیه قدردانی کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای از تلاش‌های نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، برای لغو تعلیق پروازها به فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه قدردانی کرد.

به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی رسمی اعلام کرد: «از تلاش‌های رئیس اقلیم کردستان برای پایان دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه از سوی ترکیه سپاسگزاریم و از خبر لغو تعلیق پروازها خرسندیم.»

او گفت: «اتحادیه میهنی کردستان به‌عنوان پیشاهنگ مسیر دموکراسی و صلح، همواره بی‌چشم‌داشت در جهت تحکیم آشتی در اقلیم کردستان، عراق و منطقه تلاش کرده است.»

سخنگوی اتحادیه میهنی همچنین اشاره کرد که «این میراث تاریخی اتحادیه میهنی و تلاش‌های دیپلماتیک بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، نقشه‌راه اصلی این حزب در پیشبرد روند صلح و تبدیل سلیمانیه به نماد آشتی بوده است.»

او در پایان بیان کرد: «خوشحالیم که لغو تعلیق پروازها هم‌زمان با تغییر رسمی نام فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه به "فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی" اعلام شده است.»

