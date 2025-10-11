به گزارش کردپرس، عطا انور، رئیس اتحادیه شرکتهای هواپیمایی و سفر در سلیمانیه از تلاشهای نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در برداشتن ممنوعیت پرواز به فرودگاه سلیمانیه از سوی هواپیمایی ترکیه تقدیر کرد.
شفق نیوز نوشت انور گفت که همه شرکتهای هواپیمایی در سلیمانیه از تلاشها با هدف پایان ممنوعیت بر فرودگاه جلال طالبانی از سوی پروازهای ترکیه استقبال میکنند.
وی به اهمیت نقش بارزانی در حل این مشکل با هماهنگی با طرفهای ذیربط اشاره کرد.
انور توضیح داد که این رفع ممنوعیت تا حد زیادی به فعالسازی تبادل اقتصادی و تجاری میان سلیمانیه و ترکیه کمک میکند.
وی بیان کرد که اقداماتی فنی و اداری باقی مانده که طی دو هفته انجام میشود و پروازها میان دو طرف از سرگرفته میشود.
پیش از این رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ممنوعیت پروازها از طریق فرودگاه بینالمللی جلال طالبانی (سلیمانیه سابق) را لغو کرد.
ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم پس از درخواست نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق اتخاذ شد.
