به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، دستور داد نام فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه به فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی تغییر یابد. این تصمیم بر اساس درخواست پیشین بنیاد جلال طالبانی اتخاذ شده است.»

در بیانیه تأکید شده است که این اقدام، نشانه‌ای از قدردانی دولت عراق از نقش تاریخی جلال طالبانی، رئیس‌جمهور پیشین عراق، در مبارزه طولانی علیه دیکتاتوری و خدمات او به کشور به شمار می‌رود.

فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر سلیمانیه قرار دارد، ساخت آن در سال ۲۰۰۳ آغاز و در سال ۲۰۰۵ برای نخستین بار مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این فرودگاه اکنون میزبان پروازهای داخلی عراق و همچنین بخشی از پروازهای خارجی است.