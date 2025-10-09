به گزارش کردپرس، به درخواست نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تصمیم گرفته است محدودیت هوایی اعمال‌شده بر فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را لغو کند.

به نوشته روداو، اردوغان در پاسخ به درخواست رئیس اقلیم کردستان، گفته است: «چرا انقدر نگران سلیمانیه هستی?!» و بارزانی در پاسخ تأکید کرده: «من رئیس اقلیم کردستانم و نیمی از من سلیمانیه‌ای است.»

انتظار می‌رود در روزهای آینده حریم هوایی ترکیه به روی فرودگاه و پروازهای سلیمانیه باز شود.

ترکیه از ۳ آوریل ۲۰۲۳ حریم هوایی خود را به روی فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه بست و از پرواز هواپیماهایی که از این مسیر عبور می‌کنند جلوگیری کرد. این محدودیت چندین بار تمدید شده است.

