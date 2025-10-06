ترکیه تعلیق پروازها به فرودگاه سلیمانیه را تمدید کرد

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵، دولت ترکیه تصمیم گرفته است تعلیق پروازها به فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را تا ۶ ژانویه ۲۰۲۶ تمدید کند.

ترکیه از آوریل ۲۰۲۳ حریم هوایی خود را به هواپیماهایی که مقصد مبدأ آنها استان سلیمانیه عراق است، بسته و اجازه نمی دهد هواپیماهای ترکیه نیز وارد فرودگاه سلیمانیه شود.

پیشتر تانژو بیلگیچ سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به رسانه‌های کشور خود اعلام کرد در چارچوب تشدید فعالیتهای سازمان تروریستی پ.ک.ک در سلیمانیه و نفوذ این سازمان تروریستی در داخل فرودگاه بین المللی این شهر و متعاقب آن تهدید بر علیه امنیت پروازها، دولت این کشور تصمیم گرفت پروازها خود را به این فرودگاه متوقف کند.