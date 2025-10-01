به گزارش کردپرس، وزارت حملونقل عراق اعلام کرد که نام فرودگاه بینالمللی سلیمانیه به «فرودگاه بینالمللی جلال طالبانی» تغییر یافته است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت حملونقل عراق که روز ۷ سپتامبر منتشر شد و به امضای دکتر حسین علی حسین، مدیرکل شرکت هواپیمایی عراق رسیده است، این تصمیم با موافقت محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق و بنا به درخواست «نهاد جلال طالبانی» اتخاذ شده است. در تاریخ ۱۷ ژوئیه امسال، این نهاد درخواست تغییر نام را ارائه کرده بود و اکنون وزارت حملونقل دستورالعمل رسمی را به تمامی فرودگاههای عراق ابلاغ کرده است.
به گفته دکتر محمد صابر، رئیس نهاد جلال طالبانی، این تصمیم وارد مرحله اجرایی شده و نامه رسمی به تمامی فرودگاههای عراق برای اطلاع شرکتهای هواپیمایی و انجام اقدامات لازم ارسال شده است. او افزود: «بیش از چهار سال است که پیگیر تغییر نام فرودگاه هستیم. اکنون این تصمیم نهایی شده و وزیر حملونقل نیز موافقت کرده است. تنها مرحله باقیمانده هماهنگی با سازمان بینالمللی هوانوردی است که بهزودی انجام خواهد شد.»
مخالفتها با تغییر نام
با این حال، این تصمیم واکنشهای تندی را در سلیمانیه برانگیخته است. «انجمن پاسداری از طبیعت و میراث سلیمانیه» در بیانیهای اعلام کرد که با تغییر نام مخالف است و آن را اقدامی حزبی و خارج از اراده نهادهای قانونی اقلیم کردستان و شورای شهر سلیمانیه دانست. این انجمن تأکید کرد که فرودگاه سلیمانیه تنها نماد شهری است که نام آن به جهان معرفی میشود و تغییر نام آن بدون رجوع به نهادهای قانونی «اقدامی غیرقابل پذیرش» است.
در برابر این انتقادها، دکتر محمد صابر، مسئول نهاد مام جلال طالبانی، این مخالفتها را «سلیقهای و نامعقول» توصیف کرد و گفت: «مام جلال بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف مبارزه کرد و یکی از شخصیتهای برجسته تاریخ کردستان و عراق است. نام فرودگاههای بسیاری در جهان به نام رهبران ملی تغییر یافته و این موضوع امر عجیبی نیست.»
او همچنین افزود: «عربها وفادارتر از کردها به مام جلال هستند؛ زیرا حتی در بغداد نیز از این تصمیم استقبال شده است.»
