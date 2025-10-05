به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و سرپرست هیئت مذاکرە کنندە با حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که مذاکرات با حزب دمکرات کردستان برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد و گامهای خوبی برداشته شده است.
بە یک دیدگاه مشترک در مورد حکمرانی رسیدەایم
طالبانی گفت: در مورد دیدگاە مشترک برای دولت آینده به توافق رسیدهاند. وی بیان داشت، توافق بر سر یک دیدگاه مشترک برای دولت آینده کار کوچکی نیست، زیرا برخی از مشکلات گذشته به دلیل دیدگاههای متفاوت در مورد نحوە کارهای دولت بوده است.
رئیس هیئت مذاکرهکننده اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرد که آنچه اکنون باقی مانده است، بحث در مورد ترکیب کابینه جدید است.
«ما به خطوط قرمز اعتقادی نداریم»
معاون نخست وزیر اقلیم کردستان گفت: "ما برای وزارتخانهها اعتقادی به تقسیمبندیهای رنگی مانند خط قرمز، نارنجی یا سبز نداریم. مذاکره یعنی بدهبستان؛ از یک سو باید امتیازاتی بدهیم و از سوی دیگر امتیازاتی بگیریم. هر دو طرف باید با روحیهی همکاری به تشکیل یک دولت ائتلافی واقعی نزدیک شوند".
تغییر ساختار هزینههای دولت
طالبانی در مورد آخرین جلسه کابینە دولت گفت، که بحثهای جدی در مورد تغییر ساختار هزینههای دولت انجام شده است و دولت میخواهد پروژههای خدماتی ادامه یابد.
توافق نفتی با بغداد بهترین راه بود
قباد طالبانی، توافق صادرات نفت با دولت فدرال عراق را «بهترین و قانونیترین راه» خواند و گفت: "این توافق بزرگترین مانع بر سر راه توافق ریشهای بین اقلیم کردستان و بغداد را حل خواهد کرد."
نظر شما