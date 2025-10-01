به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، ریکان کریم، از مقامات سومو، در جریان برگزاری کنفرانسی در لندن تأکید کرد شرکت‌هایی که بر اساس قراردادهای پیش‌پرداخت گذشته از دولت اقلیم کردستان طلبکارند، در تخصیص محموله‌های صادراتی در اولویت قرار خواهند گرفت؛ چرا که پس از توافق اخیر، سومو بازاریابی نفت اقلیم را بر عهده گرفته است.

او اعلام کرد صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه، تا سال 2026 به بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند.

در همین حال، منابع صنعت نفت روز سه‌شنبه خبر دادند که نفتکش والسینا (Vallesina) برای بارگیری ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام اقلیم کردستان در بندر جیهان ترکیه در تاریخ ۲ اکتبر رزرو شده است. این نخستین نفتکشی خواهد بود که پس از توافق بغداد و اربیل و ازسرگیری جریان صادرات در ۲۷ سپتامبر، نفت اقلیم کردستان را بارگیری می‌کند.

بازگشایی این خط لوله در حالی صورت می‌گیرد که عرضه جهانی نفت در حال افزایش است و کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس با هدف حفظ سهم بازار، تولید خود را بالا برده‌اند.