به گزارش کردپرس، طبق بیانیه انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، دولت عراق برای پرداخت سهم شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق، به ازای هر بشکه نفت تحویلی از میادین اقلیم به شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO)، مبلغ ۱۶ دلار بهصورت پرداخت موقت به شرکتها میپردازد تا هزینههای تولید و انتقال جبران شود. همزمان، SOMO نفت اقلیم را در بندر جیهان تحویل گرفته و بخشی از آن به بازاریاب یا نماینده بی طرف و منتخب شرکتهای نفتی بینالمللی واگذار میشود.
نماینده حقوقی تعیینشده این محمولهها را در بازارهای جهانی به فروش میرساند و درآمد حاصل به یک حساب امانی واریز میشود. این سازوکار با هدف تضمین شفافیت و اطمینان از پرداخت مطالبات شرکتهای نفتی طراحی شده است.
انجمن APIKUR نماینده مجموعهای از شرکتهای مهم فعال در اقلیم کردستان از جمله DNO، Genel Energy، Gulf Keystone Petroleum، HKN Energy، Hunt Oil، Kalegran، ShaMaran Petroleum و WesternZagros است.
کارشناسان میگویند این توافق، ضمن تقویت کنترل بغداد بر صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق SOMO، میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی را نیز به پایداری و شفافیت فرآیند پرداختها افزایش دهد و اختلافات دیرینه مالی میان بغداد و اربیل را هم کاهش دهد.
