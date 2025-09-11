۲۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۸

کوهنورد نامدار کُرد عازم صعود نهمین قله ۸ هزاری‌ شد

کوهنورد نامدار کُرد عازم صعود نهمین قله ۸ هزاری‌ شد

سرویس کرمانشاه _ رضا شهلائی کوهنورد نامدار کُرد و فاتح ۸ قله ۸۰۰۰ متری جهان، صبح امروز برای صعود قله «مانسلو» به ارتفاع ۸۱۱۷ متر، عازم نپال شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رضا شهلایی کوهنورد نامدار کرمانشاهی در بهار امسال قله «دائولاگیری» با ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۷ متری را فتح کرد و در یک اقدام جسورانه برای دومین بار طی یک سال، عازم صعود مانسلو دیگر قله ۸ هزاری جهان شده است.

 قله مانسلو ۸۱۶۳ متر ارتفاع  دارد و در ارتفاعات هیمالیا و در کشور نپال واقع شده است. مانسلو دارای خط الراس‌های طولانی، یخچال‌ها و دره های یخ زده با شیب زیاد و صعود آن بسیار دشوار است.

رضا شهلایی متولد ۱۳۳۸ در کرمانشاه و عضو گروه کوهنوردی بهستون است.

شهلایی که از دوران نوجوانی به کوهنوردی و طبیعت علاقه‌مند بود. از سال ۱۳۶۰ به‌صوررت حرفه‌ای به کوهنوردی پرداخت و با بهره‌گیری از آموخته‌های پیشکسوتان کوهنوردی کرمانشاه فنون این ورزش را فراگرفت.

این کوهنورد نامدار کُرد در ادامه دوره‌های آموزشی فدراسیون کوهنوردی را گذراند و مدرک مربیگری یخ، برف و سنگ‌نوردی را از این فدراسیون دریافت کرد. وی تاکنون سرپرستی تیم‌های مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی برعهده داشته‌است.

به گزارش کردپرس بخشی از مهم ترین افتخارات رضا شهلایی هیمالیانورد برجسته جهان به این شرح است:

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴:

صعود قله ۸۱۶۷ متری «دائولاگیری»

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ :

صعود قله ۸۵۱۶ متری «لوتسه»

۲۱ اردیبهشت 1401:

صعود قله ۸۴۶۳ متری «ماکالو»

23 مرداد 96:

صعود قله 8126 متری «نانگاپاربات» معروف به کوهستان قاتل

۱۵ تیر ماه 95:

تجلیل به عنوان کوهنورد دوران در سومین جشنواره صعودهای برتر

4 فروردین ماه 94:

صعود قله 8091 متری «آناپورنا» خطرناکترین قله دنیا

5 مرداد ماه 93:

صعود قله 8611 متری« K2 » دومین کوه مرتفع و دشوارترین قله دنیا

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲:

صعود قله 8583 متری «کانچن جونگا» سومین قله مرتفع دنیا


30 اردیبهشت ماه 91:

صعود قله 8848 متری «اورست» بلندترین قله دنیا

کد خبر 2788577

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha