کوهنورد نامدار کُرد عازم صعود نهمین قله ۸ هزاری‌ شد

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رضا شهلایی کوهنورد نامدار کرمانشاهی در بهار امسال قله «دائولاگیری» با ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۷ متری را فتح کرد و در یک اقدام جسورانه برای دومین بار طی یک سال، عازم صعود مانسلو دیگر قله ۸ هزاری جهان شده است.

قله مانسلو ۸۱۶۳ متر ارتفاع دارد و در ارتفاعات هیمالیا و در کشور نپال واقع شده است. مانسلو دارای خط الراس‌های طولانی، یخچال‌ها و دره های یخ زده با شیب زیاد و صعود آن بسیار دشوار است.

رضا شهلایی متولد ۱۳۳۸ در کرمانشاه و عضو گروه کوهنوردی بهستون است.

شهلایی که از دوران نوجوانی به کوهنوردی و طبیعت علاقه‌مند بود. از سال ۱۳۶۰ به‌صوررت حرفه‌ای به کوهنوردی پرداخت و با بهره‌گیری از آموخته‌های پیشکسوتان کوهنوردی کرمانشاه فنون این ورزش را فراگرفت.

این کوهنورد نامدار کُرد در ادامه دوره‌های آموزشی فدراسیون کوهنوردی را گذراند و مدرک مربیگری یخ، برف و سنگ‌نوردی را از این فدراسیون دریافت کرد. وی تاکنون سرپرستی تیم‌های مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی برعهده داشته‌است.

به گزارش کردپرس بخشی از مهم ترین افتخارات رضا شهلایی هیمالیانورد برجسته جهان به این شرح است:

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴:

صعود قله ۸۱۶۷ متری «دائولاگیری»

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ :

صعود قله ۸۵۱۶ متری «لوتسه»

۲۱ اردیبهشت 1401:

صعود قله ۸۴۶۳ متری «ماکالو»

23 مرداد 96:

صعود قله 8126 متری «نانگاپاربات» معروف به کوهستان قاتل

۱۵ تیر ماه 95:

تجلیل به عنوان کوهنورد دوران در سومین جشنواره صعودهای برتر

4 فروردین ماه 94:

صعود قله 8091 متری «آناپورنا» خطرناکترین قله دنیا

5 مرداد ماه 93:

صعود قله 8611 متری« K2 » دومین کوه مرتفع و دشوارترین قله دنیا

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲:

صعود قله 8583 متری «کانچن جونگا» سومین قله مرتفع دنیا



30 اردیبهشت ماه 91:

صعود قله 8848 متری «اورست» بلندترین قله دنیا