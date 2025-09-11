کوهنورد نامدار کُرد عازم صعود نهمین قله ۸ هزاری‌ شد

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رضا شهلایی کوهنورد نامدار کرمانشاهی در بهار امسال قله «دائولاگیری» با ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۷ متری را فتح کرد و در یک اقدام جسورانه برای دومین بار طی یک سال، عازم صعود مانسلو دیگر قله ۸ هزاری جهان شده است.
قله مانسلو ۸۱۶۳ متر ارتفاع دارد و در ارتفاعات هیمالیا و در کشور نپال واقع شده است. مانسلو دارای خط الراسهای طولانی، یخچالها و دره های یخ زده با شیب زیاد و صعود آن بسیار دشوار است.
رضا شهلایی متولد ۱۳۳۸ در کرمانشاه و عضو گروه کوهنوردی بهستون است.
شهلایی که از دوران نوجوانی به کوهنوردی و طبیعت علاقهمند بود. از سال ۱۳۶۰ بهصوررت حرفهای به کوهنوردی پرداخت و با بهرهگیری از آموختههای پیشکسوتان کوهنوردی کرمانشاه فنون این ورزش را فراگرفت.
این کوهنورد نامدار کُرد در ادامه دورههای آموزشی فدراسیون کوهنوردی را گذراند و مدرک مربیگری یخ، برف و سنگنوردی را از این فدراسیون دریافت کرد. وی تاکنون سرپرستی تیمهای مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی برعهده داشتهاست.
به گزارش کردپرس بخشی از مهم ترین افتخارات رضا شهلایی هیمالیانورد برجسته جهان به این شرح است:
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴:
صعود قله ۸۱۶۷ متری «دائولاگیری»
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ :
صعود قله ۸۵۱۶ متری «لوتسه»
۲۱ اردیبهشت 1401:
صعود قله ۸۴۶۳ متری «ماکالو»
23 مرداد 96:
صعود قله 8126 متری «نانگاپاربات» معروف به کوهستان قاتل
۱۵ تیر ماه 95:
تجلیل به عنوان کوهنورد دوران در سومین جشنواره صعودهای برتر
4 فروردین ماه 94:
صعود قله 8091 متری «آناپورنا» خطرناکترین قله دنیا
5 مرداد ماه 93:
صعود قله 8611 متری« K2 » دومین کوه مرتفع و دشوارترین قله دنیا
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲:
صعود قله 8583 متری «کانچن جونگا» سومین قله مرتفع دنیا
30 اردیبهشت ماه 91:
صعود قله 8848 متری «اورست» بلندترین قله دنیا
نظر شما